Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта 2017, 11:50

Технологии

ВВС Канады допускают уничтожение пассажирских самолетов при угрозе городам – СМИ

Фото: CTK/Pavel Nemecek

Канадские ВВС считают допустимым сбивать пассажирские самолеты, если они несут потенциальную угрозу жителям городов. Об этом сообщает телерадиокомпания CBC со ссылкой на документы штаба обороны Канады.

В документах, якобы попавших в распоряжение СМИ, представлен подробный план действий военных ведомств Канады на случай террористической атаки с захватом пассажирского лайнера, как это произошло 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Сообщается, что в плане указано число истребителей, которые должны пребывать в состоянии боевой готовности, а также описываются ситуации, в которых канадские ВВС "могут использовать силу".

По сведениям телеканала, в одной из таких смоделированных ситуаций канадским истребителям было предписано сбить захваченный террористами пассажирский самолет, если он будет направлен к башне Си-Эн Тауэр в Торонто.

истребители ВВС Канада сми жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика