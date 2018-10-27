Папа на работе: как быть рядом с ребенком, если всегда занят

Чтобы обеспечить семью, мужчине приходится много работать. Порой из-за сильной загруженности папы редко видят своих детей. Анна Лебедева рассказывает, как все-таки участвовать в воспитании ребенка, если постоянно некогда.

Ситуация, когда муж приходит домой в 10 вечера, а ребенок уже спит, давно стала нормой. Что же делать папам, которые трудятся не покладая рук и почти не видят своих детей? Как не потерять контакт с ребенком и дать понять малышу, что вы одно целое, одна семья?

Разговоры с мамой

В первую очередь давайте поговорим, расскажем ребенку про работу его папы, про то, какую пользу он приносит, чего достиг. Ведь всегда приятно, когда дети гордятся своими родителями. Расскажите ему про папин коллектив, постарайтесь описать профессии, кто чем занимается. Можно даже превратить эту беседу в настоящую игру: например, построить из конструктора офис или медицинский кабинет (или любое другое помещение, связанное с работой папы).

Еще как вариант, если мама хорошо рисует, изобразить город, в котором люди делают добрые дела, и особенно выделить там папу.

Знаю, что многие мамы (и я в том числе) на вопрос малыша, где же папа, отвечают: "Зарабатывает на игрушки". Думаю, это неправильная позиция, да и запросы ребенка будут расти так, что никакой зарплаты не хватит.

Минутки вместе

Например, если ребенок уже ходит в детский сад, старайтесь иногда отводить его вместе. Для этого достаточно поставить будильник на час раньше, и всей семьей дружно завтракать, одеваться, выходить из дома. В такой ситуации, конечно, сложно сохранить улыбку на лице, потому что все не выспались, но хотя бы раз в неделю стоит пробовать.

Еще как вариант – договориться с папой, что в какой-то день он будет отводить ребенка в сад один. Тогда по дороге они смогут вместе поговорить о чем-то своем, у них появятся общие секреты. Читала, что некоторые психологи в период адаптации к детскому саду рекомендуют отводить туда детей именно папам, потому что к маме малыши привязаны больше, маму сложнее отпустить.

По пятницам можно устраивать совместные вечерние прогулки, если, конечно, у папы короткий день и позволяет погода. Хотя и в дождь тоже легко развлечься, например, пойти в кафе, где есть игровая комната. Ребенку будет спокойно от того, что родители рядом, что вы вместе ужинаете, фотографируете его в куче разноцветных пластиковых шариков, умиляетесь, как он лихо скатывается с горки.

В выходные тоже старайтесь выходить гулять вместе, ведь это такая редкость! Хотя иногда полезно дать маме отдохнуть, расслабиться в кафе с подружками или сходить в фитнес-клуб. Вернется мама, естественно, в квартиру, где игрушки уже "достают" до потолка, гора немытой посуды, дети в шоколаде, лохматые, взъерошенные, но зато довольные и румяные от долгой прогулки с папой, от ощущения, что рядом он – главный человек, сильное плечо, придающее уверенности. А ночью он почитает сказку, и будет тепло-тепло.

Эффект присутствия

Если так получилось, что папа уходит рано, приходит ночью или постоянно в командировках, постарайтесь все равно быть вместе, хотя бы виртуально. Видеозвонки помогут ребенку не забыть, как папа выглядит. Главное, во время разговора показать максимальную заинтересованность в жизни ребенка, спрашивать его о том, куда ходил гулять, какие занятия были в садике, во что играли с мамой, и, конечно, сказать, что очень соскучился и ждешь встречи. А уж когда папа вернется, вы устроите настоящий праздник с приготовленной в духовке курицей, тортом, новыми игрушками и поцелуями с обнимашками до поздней ночи.

Бывает, что муж приходит с работы очень поздно и дети, естественно, сопят в своих кроватках, а у мамы сил нет дождаться. Но все-таки стоит иногда подождать, чтобы рассказать о том, как прошел день, поделиться смешными историями. Уверена, мужу будет приятно слышать от вас все, что связано с его семьей, ради которой он так много времени проводит на работе.

Любая минута, проведенная с ребенком, бесценна. Особенно, когда времени на общение не хватает. Оглянуться не успеем, как наступит школа, институт, взрослая жизнь. Но в памяти у сына или дочери навсегда останутся теплые семейные вечера, прогулки и праздничный ужин, когда папа дома, когда вы все вместе – одна семья.