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Культура

17 июля 2014, 16:17

Галерея без стен откроется 26 июля на Кунцевском бульваре

искусство выставки

Фото: пресс-служба

26 июля на Кунцевском бульваре будет работать площадка "Вернисаж Зодчих" – выставка под открытым небом. О проекте сообщил Департамент культуры Москвы со ссылкой на пресс-службу Культурного центра "Зодчие".

Площадка "Вернисаж Зодчих", стартовавшая в рамках акции "Ночь в музее", предназначена для однодневных выставок свободных художников разных жанров, направлений и техник. Главная цель этого проекта: приблизить искусство к публике, преодолев стереотип, что место художественных произведений – исключительно в стенах галерей и музеев.

Во время "Вернисажа Зодчих" в галерею превратится пешеходная зона Кунцевской улицы. Свободные художники разных жанров выставят здесь свои работы, обсудят современное искусство с поклонниками, найдут единомышленников, а возможно, и покупателей для своих картин.

Площадка проработает с 12.00 до 16.00, вход на нее будет свободным.

Дом культуры "Зодчие"

Организатор площадки – Дом культуры "Зодчие". Учреждение находится в доме 23 на Партизанской улице. В Доме культуры работают разнообразные кружки и студии: вокальная, цирковая, танцевальная, студия журналистики, хореографический ансамбль "Сувенир", театр народной песни "Русский праздник".

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