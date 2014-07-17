Галерея без стен откроется 26 июля на Кунцевском бульваре

Фото: пресс-служба

26 июля на Кунцевском бульваре будет работать площадка "Вернисаж Зодчих" – выставка под открытым небом. О проекте сообщил Департамент культуры Москвы со ссылкой на пресс-службу Культурного центра "Зодчие".

Площадка "Вернисаж Зодчих", стартовавшая в рамках акции "Ночь в музее", предназначена для однодневных выставок свободных художников разных жанров, направлений и техник. Главная цель этого проекта: приблизить искусство к публике, преодолев стереотип, что место художественных произведений – исключительно в стенах галерей и музеев.

Во время "Вернисажа Зодчих" в галерею превратится пешеходная зона Кунцевской улицы. Свободные художники разных жанров выставят здесь свои работы, обсудят современное искусство с поклонниками, найдут единомышленников, а возможно, и покупателей для своих картин.

Площадка проработает с 12.00 до 16.00, вход на нее будет свободным.