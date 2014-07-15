Про искусство: глава фонда культуры - об управлении творческими людьми

Фото: m24.ru

15 июля в рамках Московской международной биеннале молодого искусства состоится лекция "Стратегическое планирование: особенности управления". Онлайн-трансляцию занятия проведет M24.ru.

Лектором станет глава филиала ГЦСИ в Санкт-Петербурге и одного из петербургских фондов культуры Елена Коловская. Она расскажет о менеджменте в сфере искусства.

Слушатели узнают, как грамотно управлять творческими людьми и на что следует обращать внимание, выстраивая систему коммуникации. Елена поделится личным опытом.

Когда : 15 июля в 19.30

: 15 июля в 19.30 Кто : глава филиала ГЦСИ в Санкт-Петербурге Елена Коловская

: глава филиала ГЦСИ в Санкт-Петербурге Елена Коловская О чем : о менеджменте в сфере искусства

: о менеджменте в сфере искусства Кому смотреть : всем, кто интересуется управлением в творческой среде



Начало трансляции - в 19.30. Запись мастер-класса будет выложена на M24.ru.

Трансляция завершена.