Британский художник Давина Гарридо о мультикультурализме в искусстве

Фото: Страница мероприятия в Facebook

14 октября в Библиотеке дизайна в рамках Московской недели дизайна состоится лекция Давина Гарридо де Мигель "Мультикультурализм в искусстве". M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Художник и график британского происхождения Давина Гарридо, живущая в столице с 2007 года, расскажет об отражении ценностей разных культур в искусстве и дизайне (мультикультурализме), смешении техник и возникновении новых мультистилей, которые продвигают современное искусство и дизайн.

Начало трансляции - в 18.00.

Трансляция завершена.