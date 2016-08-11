Художники превратят старые деревья в произведения искусства

Цементные пломбы на вековых дубах украсит художник

Фото: eco.mos.ru

Старый дуб в Терлецком лесопарке столицы будет превращен современными художниками в арт-объект, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В ведомстве отметили, что огромный дуб на Березовой аллее всегда приковывал к себе взгляды посетителей. Часть дуба покрыта цементной пломбой на месте некогда образовавшегося дупла.

Именно на этой пломбе художник-волонтер Роман Катенкарь создаст произведение искусства, написав пейзаж. Пломба из кирпичной крошки и цементного раствора превратится в изображение луга.

Такие пломбы являются обычным методом борьбы со старением деревьев, но теперь они приобретут эстетический вид. Департамент планирует украсить и другие растения таким же способом.