В Пушкинском музее представят лучшие гравюры Уильяма Хогарта

"Афиша": В Пушкинском музее открылась выставка Уильяма Хогарта

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина во вторник, 8 июля, откроется выставка, посвященная графическому наследию британского живописца и гравера Уильяма Хогарта, сообщает пресс-служба музея.

В экспозицию вошли 68 гравюр из фондов музея, созданных Хогартом в разные периоды жизни, а также листы, выполненные по знаменитым картинам художника французскими граверами.

Помимо знаменитых серий "Карьера проститутки", "Карьера мота", "Четыре времени суток", "До и После", а также "Модный брак" и "Усердие и леность" на выставке представлены иллюстрации к теоретическому трактату Хогарта "Анализ красоты", давшему название экспозиции.

Основная часть произведений, представленных на выставке, находилась в коллекции московского знатока и собирателя графики Николая Васильевича Баснина. В 1918 году наследники Баснина передали Румянцевскому музею завещанное коллекционером собрание — 8000 гравюр ведущих европейских школ. Гравюры британской школы насчитывали около 650 листов и включали 63 подлинных отпечатка Хогарта.