В Пушкинском музее представят лучшие гравюры Уильяма Хогарта

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина во вторник, 8 июля, откроется выставка, посвященная графическому наследию британского живописца и гравера Уильяма Хогарта, сообщает пресс-служба музея.
В экспозицию вошли 68 гравюр из фондов музея, созданных Хогартом в разные периоды жизни, а также листы, выполненные по знаменитым картинам художника французскими граверами.
Помимо знаменитых серий "Карьера проститутки", "Карьера мота", "Четыре времени суток", "До и После", а также "Модный брак" и "Усердие и леность" на выставке представлены иллюстрации к теоретическому трактату Хогарта "Анализ красоты", давшему название экспозиции.
Основная часть произведений, представленных на выставке, находилась в коллекции московского знатока и собирателя графики Николая Васильевича Баснина. В 1918 году наследники Баснина передали Румянцевскому музею завещанное коллекционером собрание — 8000 гравюр ведущих европейских школ. Гравюры британской школы насчитывали около 650 листов и включали 63 подлинных отпечатка Хогарта.
История вопроса"Анализ красоты" - универсальное пособие, адресованное всем тем, кто хотел бы ответить на вопрос, что красиво и что безобразно в искусстве. Это сочинение – творческий манифест Уильяма Хогарта как художника.
В основе эстетической системы Хогарта — мысль о том, что единственно верный путь для профессионального художника — обращение к природе. По его мнению, живописцу необходимо учиться доверять чувствам и создавать произведения, в которых отражаются события повседневной жизни. "Красота заключается в многообразии", — вот девиз, которым мастер руководствовался долгие годы.
Смелый реализм художника принципиально изменил британскую живопись XVIII столетия и оказал влияние на многие стилистические явления последующего времени. Хогарт разработал собственный способ изображения действительности, в основе которого лежали его наблюдения за жизнью и за людьми.
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