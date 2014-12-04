Трансляция из технополиса "Москва": дискуссия об арт-волонтерстве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В субботу, 6 декабря, в конгресс-центре технополиса "Москва" состоится IV Съезд волонтеров города Москвы. Представители добровольческих объединений и просто неравнодушные горожане подведут итоги года и обменяются опытом. На форуме пройдет дискуссия об арт-волонтерстве – новой форме добровольческой деятельности, получающей сегодня активное развитие.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 12.30.