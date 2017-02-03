Форма поиска по сайту

03 февраля 2017, 11:42

Культура

ММОМА стал "Музеем года" по версии идания The Art Newspaper Russia

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Московский музей современного искусства стал "Музеем года" по версии издания The Art Newspaper Russia. Церемония награждения победителей V премии The Art Newspaper Russia прошла 2 февраля в московском "Манеже".

Деятельность ММОМА оценили "за блестящую музеефикацию новых имен и актуальных художественных практик". Также в этой номинации на премию претендовала Третьяковская галерея и Институт русского реалистичного искусства.

Выставкой года была признана "Шедевры нового искусства. Коллекция Щукина" фонда Louis Vuitton в Париже, подготовленная Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина. Российские музеи привезли в фонд Louis Vuitton собрание французских импрессионистов и постимпрессионистов из дореволюционного собрания коллекционера и мецената Сергея Щукина. Выставка стала настоящей сенсацией для Парижа и была продлена до 5 марта. Предположительно до этого времени ее успеют посетить до одного миллиона человек.

Победителями в номинации "Личный вклад" стали Благотворительный фонд Владимира Потанина и куратор Ольга Свиблова, а также коллекционеры и художники, которые приняли участие в подготовке большой выставки современного русского искусства во французском Центре Помпиду. до 2016 года музей обладал крупнейшей коллекцией русского авангарда, теперь же там появились и 350 произведений художников второй половины XX века.

"Книгой года" стало двухтомное издание "Кузьма Петров-Водкин и его школа (1920 – 1930-е)", а "Реставрацией года" признали работу по восстановлению полотна XV века Рогира ван дер Вейдена "Святой Лука, рисующий Мадонну".

искусство новости культурного мира The Art Newspaper Russia

Главное

