Есть 10 поводов не спать: топ самых интересных событий "Ночи искусств"

Ежегодная акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября. С вечера и до утра в Москве будут проходить концерты, лекции, кинопоказы, спектакли и встречи с известными деятелями культуры.

Редакция портала Москва 24 собрала главные события "Ночи искусств", которые будет стыдно пропустить.

В этом году "Ночь искусств" будет экспериментировать с жанрами и форматами: встречи с искусством пройдут в метро, на мостах, в торговых центрах и на вокзалах. Акцию посвятили взаимодействию поколений. Ее слоган – "Искусство объединяет".



Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Хор на Киевском вокзале

В зале ожидания пройдет хоровой спектакль "Русские проводы" по повести Александра Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву". Партитуру написал один из самых востребованных российских композиторов Александр Маноцков – специально для "Ночи искусств".

Где: Киевский вокзал, зал ожидания

Когда: 4 ноября, 19:00 – 20:00, 21:30 – 22:30

Регистрация: по ссылке

Современная анимация на Солянке

Государственная галерея на Солянке станет одной из центральных площадок "Ночи искусств". На протяжении суток, с 18:00 4 ноября до 18:00 5-го, здесь будет работать выставка достижений современной анимации "Борисопавловские бдения". Гости узнают, какими фильмами восхищаются Юрий Норштейн и Андрей Хржановский – авторы легендарного "Ежика в тумане", какую картину выбрал создатель клипа Канье Уэста, король американской независимой анимации Билл Плимптон, и что в новой анимации выделили сюрреалисты, близнецы Стивен и Тимоти Куэй.

А в кинотеатре "М. видение" 24 знаменитых актера и режиссера покажут свои любимые анимационные фильмы.

Где: галерея на Солянке

Когда: 4 – 5 ноября, с 18:00 до 18:00

Регистрация: вход свободный

портал Москва 24

Марафон новой музыки в Планетарии

В Планетарии с 22:00 пройдет марафон молодых музыкантов RUSH music в жанре эмбиент, а также новая визуальная программа международной студии интерактивных медиа "Сила света". В программе – шесть концертов от самых интересных и многообещающих российских исполнителей младше 25 лет. Гости "Ночи искусств" услышат фольклорные мотивы и гипнотический бит продюсера и диджея, регулярно выступающего в клубе "НИИ" и баре "Стрелка" KOYIL и призрачную электроакустику MALA – петербургского продюсера, выступавшего на фестивалях Gamma и "Почва".

Где: Московский планетарий

Когда: 4 – 5 ноября, 23:00 – 03:15

Регистрация: по ссылке

Фестиваль новой моды на Рижском вокзале

В зале ожидания будет представлена программа NewSchoolOldSchool, которая объединит моду, музыку и искусство. С 22:00 до 23:00 гостей ждет перформанс, посвященный идее осознанной моды. Затем начнется концерт дерзкой и молодой диско-панк-группы Wet Red. В полночь на Рижском вокзале пройдет модный показ студентов магистратуры программы "Мода" Школы дизайна НИУ ВШЭ. Завершится показ выступлением группы "Интурист", а в 01:30 начнутся танцы.

Где: Рижский вокзал, зал ожидания

Когда: 4 – 5 ноября, 22:00 – 03:00

Регистрация: по ссылке

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Джаз в галерее "Здесь на Таганке"

Концерт классической и джазовой музыки "Здесь играет джаз" пройдет в галерее "Здесь на Таганке". Для гостей "Ночи искусств" лауреаты международных конкурсов исполнят 20 инструментальных и вокальных композиций XIX–XX веков, от романтизма до джаза.

Где: галерея "Здесь на Таганке"

Когда: 4 ноября, 19:00 – 21:00

Регистрация: вход свободный

Балет и голограммы в "Центре искусств. Москва"

В "Центре искусств. Москва" пройдет масштабное шоу "Концерт для голограммы с оркестром №1", в котором соединятся балет, современные технологии и живой симфонический оркестр.

Зрители увидят голограммы звезд мировой сцены, прим-балерин Большого театра Ольги Смирновой и Екатерины Шипулиной, сольную партию из "Щелкунчика" Петра Чайковского, номер "Лебедь" Камиля Сен-Санса из сюиты "Карнавал животных", партию из балета "Герой нашего времени" и многое другое.

Сопровождать шоу будет "Первый симфонический оркестр" под управлением дирижера и композитора Сергея Желудкова. Сеансы пройдут в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00.

Где: "Центр искусств. Москва"

Когда: 4 ноября, 18:00 – 00:00

Регистрация: по ссылке

Фото: Агентство Москва

Ночные встречи в "Звезде"

В кинотеатре "Звезда" пройдет серия ночных встреч "25-/75+" с участием молодых деятелей искусства и признанных мэтров российской культуры. В дискуссиях про диалог поколений примут участие Сергей Соловьев и Александр Горчилин, Владимир Мартынов и Кирилл Рихтер, Александр Петлюра и Всеволод Север. Программу курирует городской блог "Психо Daily".

Где: кинотеатр "Звезда"

Когда: 4 ноября, 20:00 – 22:40

Регистрация: по ссылке

Актерское мастерство в Gogol School

Театральная лаборатория Gogol School, созданная актерами "Гоголь-Центра" в 2015 году, проведет тренинг по актерскому мастерству.

Участникам покажут комплекс упражнений и практик, которые помогут достичь органического раскрепощения: наедине с самим собой, в окружении других людей, а также на сцене.

Где: Gogol School

Когда: 3 ноября, 23:59 – 03:00

Регистрация: по ссылке

Фото: Агентство Москва/Кардашов Антон

"Форс-мажор" в ММОМА

В Московском музее современного искусства пройдет экскурсия по выставке "Форс-мажор" одного из самых влиятельных уличных художников современности Фрэнка Шепарда Фейри.

Слушатели узнают, почему стрит-арт больше не искусство маргиналов, какие отношения у художника с Бэнкси, почему Фэйри обвиняют в плагиате и за что он может получить 300 часов общественных работ.

Где: ММОМА

Когда: 4 ноября, 19:00

Регистрация: вход свободный

"Художник говорит" в Третьяковской галерее

В кинозале Третьяковской галерее и кинотеатрах "Искра", "Тула", "Сатурн" и "Юность" пройдут показы трех 20-минутных выпусков документального сериала "Художник говорит".

Выдающиеся современные художники Эрик Булатов, Леонид Соков и Игорь Шелковский рассказывают о своем творчестве, жизни, событиях и людях, которые на них повлияли, делятся взглядами на искусство, показывают свои мастерские и знаковые места Москвы.

Где: кинозал Третьяковской галереи, кинотеатры "Москино"

Когда: 4 ноября, 20:00, в "Юности" – в 21:00

Регистрация: вход свободный, в порядке живой очереди