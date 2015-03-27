Спад на ипотечном рынке продлится до конца года – ЦБ

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Центробанк прогнозирует спад спроса на рынке ипотеки в 2015 году. Об этом пишет МИА "Россия сегодня" со ссылкой на директора департамента финансовой стабильности ЦБ Сергея Моисеева.

По мнению представителя ЦБ, в этом году банки выдадут примерно на 50 процентов меньше ипотечных кредитов.

"Мы находимся только в самом начале снижения активности и ожидаем, что спад завершится не ранее, чем к концу текущего года", – пояснил Моисеев.

Он добавил, что в начале 2016 года ипотека снова наберет популярность. "Далее будет постепенное восстановление рынка. Начиная с первого квартала 2016 года, рост выдачи ипотеки будет примерно 10 процентов", – отметил представитель Банка России.

Напомним, 23 марта правительство России снизило процентную ставку по льготным ипотечным кредитам с 13 до 12 процентов.

"Вечер": Ставка по ипотечным кредитам снижена до 12%

Соответствующее постановление было принято в рамках антикризисных мер правительства. Ранее инициативу Минстроя России и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о снижении ставки поддержала правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции.

Решение снизить ипотечную ставку связано с понижением ключевой ставки ЦБ России с 15 до 14 процентов.

В тот же день Сбербанк установил для ипотеки с господдержкой ставку 11,9 процента годовых. До 1 марта 2016 года клиентам планируется выдать 200 миллиардов рублей на покупку жилья.

Согласно условиям программы, ипотечные кредиты по льготной ставке можно брать только на приобретение жилья на первичном рынке. Размер первоначального взноса должен составлять не менее 20 процентов от стоимости жилья.

Сумма кредита ограничена 3 миллионами рублей. Исключение делается для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга – в этих регионах на покупку жилья можно взять до 8 миллионов рублей.

Срок выплаты кредита – до 30 лет включительно для всех категорий заемщиков.