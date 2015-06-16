В России снизились ставки по ипотеке на покупку жилья

Фото: ТАСС/Даниил Колодин

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию снизило ставки по всем ипотечным программам на покупку жилья на первичном и вторичном рынке, сообщает пресс-служба ведомства. Это обеспечит доступность ипотеки для широкого круга заемщиков.

Ставки снижены в среднем на 0,6 процентов. Минимальная ставка по кредиту для социально-приоритетных категорий граждан на покупку жилья на первичном рынке составляет 10,3 процентов годовых, максимальная – 11,4 процентов.

При покупке жилья на первичном рынке в рамках госпрограммы субсидирования ипотечной ставки процентная ставка составит 11,4 процента. Процентная ставка по классической ипотеке снижена и составит 13,9 – 14,9 процента годовых, в зависимости от суммы кредита и размера первоначального взноса.

Ранее сообщалось, что в начале лета несколько крупных российских банков снизили ставки по ипотеке. К концу года стоимость ипотечных кредитов может упасть еще на 1,5 процентных пункта, считают некоторые аналитики.

Еще в апреле кредитование физических лиц увеличилось на 15 процентов. По данным СМИ, рост показали все кредитные продукты. Автозаймы выросли на 27 процентов, ипотека – на 15, кредиты наличными – на 13 процентов, а кредитные карты – почти на треть.

Напомним, в ночь на 16 декабря 2014 года Банк России поднял ключевую ставку до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. 30 января ЦБ России снизил ключевую ставку с 17 до 15 процентов. В 2014 году регулятор постоянно повышал ключевую ставку, объясняя свои действия борьбой с возросшими инфляционными рисками.

Однако в этом году ЦБ постепенно понижает ключевую ставку, считая, что рубль находится в относительном равновесии по отношению к бивалютной корзине. 13 марта ЦБ понизил ключевую ставку с 15 до 14 процентов годовых, а 30 апреля регулятор установил новое значение – 12,5 процента.