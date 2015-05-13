Эксперты предостерегают покупателей от чрезмерных ожиданий на рынке жилья

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Количество ипотечных операций на рынке недвижимости в апреле сократилось в 3 раза по сравнению с апрелем 2014 года, сообщает компания ИНКОМ-Недвижимость.

Апрель 2015 года и апрель 2014 года стали знаковыми точками в оценке ситуации на рынке жилья. Если апрель прошлого года был лучшим по количеству сделок с использованием жилищных кредитов, то – предполагают эксперты – апрель этого года может стать "дном ипотеки".

К этому привело декабрьское решение ЦБ о повышении ключевой ставки до 17 процентов, когда банки значительно подняли ставки по кредитам – до 16–17 процентов. В результате в ипотеку решились войти только те люди, которые попали в критическую жизненную ситуацию и не смогли откладывать решение о покупке жилья, отмечает директор Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома.

"Вечер": Ставка по ипотечным кредитам снижена до 12%

Однако смягчение кредитной политики Центробанка привело к падению ставки до 12 процентов. Эксперты ждут ответ на это со стороны банков из топ-5, которые могут сделать привлекательные кредитные предложения и снизить процентные ставки.

Несмотря на уменьшение количества ипотечных операций в апреле заметно возросла активность потенциальных ипотечных покупателей: люди обращаются за консультациями, интересуются текущими условиями кредитов, преференциями в рамках партнерских программ. Ипотеку они пока не берут, потому что ждут снижения ставок, которые сейчас примерно на 3 процента выше, чем в 2014 году.

Тем не менее, аналитики предостерегают покупателей жилья от завышенных ожиданий, которые, по их мнению, могут не оправдаться. Во-первых, если банки снизят ставки, то это спровоцирует спрос, а требования к заемщикам от этого более мягкими не станут.

Во-вторых кредиты могут не стать более доступными, а цены на жилье могут не снизиться. Более того, по итогам 2015 года они рискуют возрасти, что приведет к увеличению расходов по кредиту даже при условии более низкой процентной ставки.

Сейчас при покупке типовой однокомнатной квартиры в Москве по средней цене 7,4 миллиона рублей на условиях внесения первоначального взноса в размере 50 процентов, срока кредитования 20 лет и льготной процентной ставки по партнерской программе 14 процентов, ежемесячный платеж по кредиту составит 46 010 рублей, а общая сумма по кредиту – 11 055 012 рублей. Если же рублевые цены на жилье увеличатся на 10 процентов, а ипотечная ставка уменьшится на 13 процентов, ежемесячный платеж возрастет до 47 683 рублей, а общая сумма по кредиту – до 11 454 471 рублей. При ставке 13,5 процента ежемесячный платеж составит 49 140 рублей, а общая сумма по кредиту – 11 805 694 рублей.



"Надо понимать, что большинство ипотечных заемщиков нацелено на приобретение высоколиквидного жилья эконом- и комфорт-классов, а цены на данную категорию недвижимости традиционно снижаются последними и растут первыми. Эти же объекты быстрее всего "уходят" с рынка при восстановлении спроса", – говорит Сергей Шлома.

По его мнению, стремление поймать самые низкие цены можно сравнить с игрой на валютном курсе: можно крупно выиграть, а можно и проиграть. В существующей ситуации прогнозируется колебание цен в диапазоне 5–10 процентов, поэтому, советует Шлома, лучше не пытаться извлечь гипотетическую выгоду из колебаний, а покупать жилье в тот момент, когда это актуально.