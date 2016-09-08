Более 4,6 тысячи человек взяли ипотеку в Москве в августе

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Более 4,6 тысячи сделок по ипотеке было зарегистрировано в городе в августе 2016 года. Об этом сообщает управление Ростреестра по Москве.

Это почти в два раза больше, чем в прошлом году – в августе 2015 года ипотечные кредиты в Москве взяли 2556 человек.

Всего за последний месяц лета в городе было совершено 9944 сделки купли-продажи недвижимости. В августе прошлого года число таких сделок составляло 7357. Также в августе в Москве было заключено 3356 договоров долевого участия – в два раза больше, чем в прошлом году.