До конца года в Москве отреставрируют более 200 зданий

Фото: Москва 24

В 2013 году в Москве отреставрируют более 200 зданий, работы на 142 объектах будут финансироваться из городского бюджета, а остальные оплатят инвесторы. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал руководитель департамента культурного наследия Александр Кибовский.

По его словам, всего на реставрацию будет потрачено 8,5 миллиардов, при этом 2 миллиарда составят частные средства. Кибовский отметил, что в этом году количество объектов, которые реставрируют инвесторы, увеличено в 1,7 раза. Общая сумма их вложений выросла на 68,5 процентов.

Напомним, в январе 2012 года правительство Москвы утвердило положение о предоставлении в аренду объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, по льготной цене в 1 рубль за квадратный метр в год. "Льготная" стоимость найма начинает действовать после проведения реставрации объекта. Договор аренды заключается на 49 лет.

Кроме того, глава департамента подписал на пресс-конференции типовую форму охранного обязательства. Теперь их будут выдавать без согласия инвестора или владельца объекта культурного наследия. Ранее Мосгорнаследие упростило процесс заключения охранных обязательств. Документ является одним из условий сохранения объектов культурного наследия. Однако раньше пользователь мог по собственному желанию решать – стоит его получать или нет.