В России изменились ПДД для водителей-инвалидов

В России изменились правила дорожного движения для водителей-инвалидов. Теперь инспекторы вправе потребовать у них документы, подтверждающие факт инвалидности, сообщает телеканал "Москва 24".

Специального знака на машине отныне недостаточно, чтобы парковаться на отведенных для людей с ограниченными возможностями местах, въезжать под знак "Движение запрещено" и останавливаться там, где стоянка не предусмотрена.

"Недавно меня остановил сотрудник ГИБДД, посмотрел на знак и спросил, есть ли у меня инвалид в машине. А его не было – ребенок находился в школе. Тогда он сказал, что у меня установлен незаконный знак "Инвалид", – рассказал один из водителей.

После вступления в силу новых поправок в ПДД одной только желтой иконке полицейские не верят. Водитель-инвалид отныне обязан иметь при себе медицинскую справку.

Для тех, кто перевозит инвалидов есть еще одно условие: пассажир с ограниченными возможностями должен находиться в салоне, иначе дорожные привилегии действовать не будут.

Напомним, информационные таблички "Глухие пешеходы" и "Вид транспортного средства" с изображением экскурсионных автобусов на коричневом фоне могут быть внесены в ПДД и ГОСТ.

В рамках создания безбарьерной среды для маломобильных граждан, в 2015 году в Москве установили 5 знаков "Слепые пешеходы", 45 знаков "Инвалиды", 4 знака "Кроме инвалидов". Еще 30 светофорных объектов были оборудованы новыми звуковибрационными модулями.