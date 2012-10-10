Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября 2012, 12:41

Общество

В Ясенево пройдет акция в честь столетия Московского общества глухих

Фото: ИТАР-ТАСС

13 октября во Дворце игровых видов спорта "Содружество" пройдет праздничная спортивно-развлекательная программа, посвященная столетнему юбилею Московской городской организации Всероссийского общества глухих, сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы.

В программе мероприятия: матчи между районными командами по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису и шахматам.

После спортивных мероприятий состоится концерт, в котором примут участие артисты с нарушениями слуха.

Акция пройдет при поддержке Департамента физической культуры и спорта Москвы и Департамента социальной защиты столицы. Дворец спорта располагается на Новоясеневском проспекте, дом 30.

Ссылки по теме


инвалиды юбилеи социальная помощь

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика