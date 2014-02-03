Направлено в суд дело в отношении семи девушек, избивших инвалида

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственные органы Подмосковья завершили расследование уголовного дела в отношении семи девушек, которые избили и ограбили инвалида. Пострадавшая с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где врачи удалили ей селезенку.

По данным следствия, 10 сентября прошлого года обвиняемые заставили девушку-инвалида пройти к лавочке, где связали ей ноги тряпками и начали избивать девушку руками, ногами, сумкой и бутылками. В ходе избиения одна из злоумышленниц похитила у пострадавшей сотовый телефон, который впоследствии заложила в ломбард. Затем девушку отвели в лесополосу, где продолжили избивать, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Инвалида госпитализировали с многочисленными травмами.

Все исполнители преступления - четверым из них на момент совершения преступления не исполнилось 14 лет - были задержаны. Семеро из них стали фигурантами уголовных дел по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью", "Грабеж" и "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обмана".

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Отметим, что самая младшая из обвиняемых учится в восьмом классе.

Кроме того, следователи внесли представление в отдел по делам несовершеннолетних УМВД России по Наро-Фоминскому району и управление по образованию Администрации Наро-Фоминского района. Сотрудники, не уделявшие должного внимания работе с детьми и профилактике детской преступности, были привлечены к дисциплинарной ответственности.