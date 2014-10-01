Столичный омбудсмен будет проводить консультации в онлайн-чате и Skype

Фото: ТАСС

Официальный портал уполномоченного по правам человека в Москве ждет модернизация, сообщила M24.ru новый омбудсмен Татьяна Потяева. На нем, в частности, планируется открыть онлайн-чат для обращения москвичей. Кроме того, уполномоченный будет давать консультации по Skype маломобильным гражданам и общаться с москвичами в приложении "Активный гражданин".

По словам Потяевой, будет объявлен конкурс на модернизацию сайта. "Думаю, что до конца года услуга онлайн-чата уже будет доступна на нашем портале", - добавила омбудсмен.

Она также сообщила, что маломобильные граждане смогут обратиться к омбудсмену и по Skype. "Это очень хорошая практика, похожее мы делали для инвалидов в департаменте соцзащиты", - рассказала собеседница M24.ru.

По словам Татьяны Потяевой, еще один проект для упрощения диалога между аппаратом омбудсмена и жителями столицы – это взаимодействие с системой онлайн-референдумов "Активный гражданин". "Это приложение пользуется популярностью у горожан, поэтому я сейчас продумываю варианты нашей совместной работы. Возможно, это будет раздел вопрос-ответ уполномоченного или оперативные консультации", - сообщила столичный омбудсмен.

Отметим, что сейчас в аппарат уполномоченного по правам человека в городе Москве можно обратиться тремя способами:

через почтовое отделение;

с использованием электронной почты, телеграфной и факсимильной связи;

в ходе личного приема граждан уполномоченным и сотрудниками его аппарата.

Напомним, Татьяна Потяева была назначена на должность уполномоченного по правам человека в городе Москве в конце сентября. До этого она была замглавы департамента социальной защиты населения. Отметим, что должность омбудсмена в Москве существует с 2009 года. Вплоть до 2014 года этот пост занимал бывший префект Центрального округа Александр Музыкантский.

Майя Соерова