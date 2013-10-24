Правильное питание и спорт помогут справиться с депрессией - Онищенко

Геннадий Онищенко Фото: ИТАР-ТАСС

Правильное питание, прием витаминов и физическая активность помогут бороться с периодом осенних депрессий. Об этом заявил помощник премьер-министра правительства России Геннадий Онищенко.

По его словам, осень практически на всех влияет отрицательно. При этом самому Онищенко дождливая погода нравится.

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" он также сообщил, что четверги - самые тяжелые дни с точки зрения биоритмики, а самый активный период в жизни любого человека - это среда.

Напомним, вчера Геннадий Онищенко был освобожден от должности главы Роспотребнадзора в связи с истечением срока полномочий.

Исполняющей обязанности главы Роспотребнадзора назначена заместитель руководителя службы Анна Попова, отмечается в другом правительственном документе. Окончательное решение по кандидатуре руководителя ведомства будет принято позже.