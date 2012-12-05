Егор Дружинин: "Лора Квинт видела в роли Монте-Кристо только Певцова"

Егор Дружинин. Фото: М24

В январе на сцене "Театриума на Серпуховке" пройдет премьера нового спектакля Егора Дружинина "Я – Эдмон Дантес" с участием Дмитрия Певцова, Виктора Добронравова, Евдокии Германовой и других известных актеров.

Эдмон Дантес – настоящее имя легендарного узника замка Иф, графа Монте-Кристо. Как говорят сами авторы, пьеса, написанная драматургом Николаем Денисовым, - это не простое либретто о несостоявшейся любви, а жесткий рассказ о людской подлости и зависти, породивших преступление и месть. Музыку к постановке написала композитор Лора Квинт, автор многих известных эстрадных песен и музыкальных постановок, а роль графа Монте-Кристо в спектакле сыграют Дмитрий Певцов и Виктор Добронравов.

Кадр из мюзикла "Я – Эдмон Дантес". Фото: edmon-dantes.ru

Егор Дружинин, режиссер-постановщик пьесы, рассказал М24.ru о своей новой работе, о том, чем мюзикл отличается от музыкального спектакля и о работе с Дмитрием Певцовым.

– "Я – Эдмон Дантес" заявлен как музыкальный спектакль, но многие определяют его как мюзикл. Есть ли различия между этими жанрами?

– У настоящего мюзикла есть четкие жанровые определения и одним из них является необходимость развивать сюжет в музыкальных номерах. Мы не будем вдаваться в подробности, но суть заключается в том, что многие фильмы и спектакли, которые мы традиционно называем мюзиклами, на самом деле ими не являются – это музыкальные спектакли.

Взять, например, фильм Боба Фосса "Кабаре", который, как ни странно, не является мюзиклом, а спектакль того же самого Боба Фосса "Кабаре" – это мюзикл. Почему? Вы ни разу не видели, чтобы главные герои или второстепенные персонажи, решая проблемы или конфликтуя, делали это при помощи пения и танцев. А вот в спектакле "Кабаре" пользуются этим приемом.

"Я – Эдмон Дантес" также по большому счету не является мюзиклом, это музыкальная драма. Мы сознательно шли на то, чтобы все три акта нашего спектакля отличались друг от друга – первый акт больше всего похож на мюзикл, второй акт схож с комедией дель арте (комедия масок – ред.) и третий – это психологическая драма.

Кадр из мюзикла "Я – Эдмон Дантес". Фото: edmon-dantes.ru

– "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма, на мой взгляд, сложное для постановки произведение… Насколько пьеса приближена к оригиналу?

– Я самонадеянно полагаю, что наша версия очень близка к истории и даже тот человек, который никогда не читал Дюма, сможет после просмотра нашего спектакля составить представление о романе достаточно точно. Безусловно, какие-то персонажи остались вне рамок истории. Безусловно, мы не можем довести эту историю до конца, потому что на самом деле она и у Дюма заканчивается большим знаком вопроса.

– Роль графа Монте-Кристо играет Дмитрий Певцов. Он легко согласился принять участие в проекте?

– Дима был изначально утвержден в этот проект. Лора Квинт, написавшая всю музыку к нашему спектаклю, когда формировала музыкальный образ графа Монте-Кристо, представляла себе Диму и только его в этой роли. Поэтому здесь у нас никаких споров и разногласий не возникало. Мы понимали, правда, что Дима не сможет играть все спектакли и поэтому привлекли еще нескольких актеров к участию в постановке в роли Эдмона Дантеса. К сожалению, так сложились обстоятельства, что не все в результате смогли играть спектакль, но все они были и остаются достойными этой роли. На мой взгляд, спектакль не теряет, когда в роли Монте-Кристо на сцену выходит Витя Добронравов. Вообще, мне кажется, это только облагораживает постановку, придает ему какие-то очень интересные нотки, когда, в зависимости от того, кто выходит на сцену, меняется вектор в трактовке роли. Не кардинально, но тем не менее.

Кадр из мюзикла "Я – Эдмон Дантес". Фото: edmon-dantes.ru

– То есть каждый актер вносит что-то свое в роль…

– Безусловно! И Витя, и Дима активно были вовлечены в постановочный процесс. Мы много времени провели с ними, обсуждая роль, пробуя, трактуя ее по-разному и пробуя разные варианты. Это было приятно, особенно в том контексте, что Диме было тяжело найти время и силы на подобного рода труд, потому что наша работа была омрачена трагедией, связанная с потерей Дани, Диминого сына. А до этого мы с Димой как раз работали над спектаклем "Анархия" Гарика Сукачева, где я ставил хореографию. Даня в нем тоже принимал участие, так что мы были знакомы.

– Уже несколько лет на сцене Московского театра оперетты идет еще один мюзикл "Граф Монте-Кристо". Это осложняло работу?

– Нет, работу не осложняло. Но единственное, что было сложно для меня, – я был ограничен в выборе артистов. В постановке театра оперетты работает несколько актеров, с которыми я работал до этого на разных проектах и которые бы мне очень пригодились. Но мы договорились сами с собой, что не будем приглашать этих актеров, чтобы сохранить дистанцию с тем спектаклем.

Премьера состоится 18 января. Билеты на постановку можно приобрести уже сейчас на сайте проекта.

Беседовала Виктория Сальникова, @v_salnikova