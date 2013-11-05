Сергей Кузнецов об архитектурном рисунке и собственной коллекции работ

Архитектор Сергей Кузнецов рассказал о первых работах

У главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова есть хобби, неразрывно связанное с его профессией, – архитектурный рисунок. Корреспондент сетевого издания M24.ru узнала у Сергея, какими были его первые работы, как создается архитектурный рисунок и почему оттачивание мастерства в рисунке крайне важно для практикующего архитектора.

- Насколько важно для практикующего архитектора заниматься архитектурным рисунком?

- Наверное, для всех по-разному, но мое мнение - это важно. Зависит от архитектуры, которой ты занимаешься. У архитекторов, которые занимаются архитектурным рисунком, и рисунки хорошие, и хорошая архитектура – эти вещи, как правило, идут рука об руку. Поэтому если брать статистику, то я бы сказал, что да, безусловно важно.

- Как вы начинали заниматься архитектурным рисунком, и какой была ваша первая работа?

- Первую работу я уже не вспомню, но начинал я заниматься довольно банально, во время учебы в институте. Рисунок тогда был не сколько архитектурный: я рисовал различные геометрические фигуры, головы, человека. Архитектурным рисунком почему-то в МАРХИ мало занимаются, в основном рисуют натурой. Я не помню, какими точно были институтские рисунки - как правило, они касались Москвы, столичных мест.

- Что интереснее рисовать: общепризнанные памятники архитектуры или что-то, что видите впервые?

- Серьезное рисование начиналось с общепризнанных памятников. Конечно, было интересно рисовать популярную натуру мастеров прошлого. Например, Санта-Марию-делла-Салюте в Венеции или Римский Форум, Колизей. А со временем, когда ты все уже перерисуешь, конечно, интересно искать новые вещи, и очень часто не рисовальную натуру, а больше атмосферную, в которой видишь новые смыслы. На сегодняшний день, безусловно, интересно и то, и другое. Но новое интересует, это точно.

- Какие материалы вы используете в своей работе, и как много времени занимает создание рисунка?

- Материалы самые разные. Использую традиционные материалы, которые используются в графике: карандаш, тушь, перо, кисть, белила, акварель – много всего. По времени по-разному, в основном это происходит довольно быстро, потому что рисунок – это очень быстрый жанр. Создание работы может занять час, два, три часа, и, может быть, три - уже много.

- Расскажите о вашей коллекции архитектурных рисунков: где ищете работы, сколько работ уже есть?

- Коллекцией это пока не назовешь. Есть какие-то отдельные вещи, которые мне нравятся и которые были куплены в разные периоды. Их примерно десяток, может быть, чуть больше. Хотя меня эта тема интересует, и, если честно, я планировал заняться собиранием коллекции. Кроме эстетического удовольствия это еще и познание мира, искусства, культуры, общение с интересными людьми. Поэтому это есть в планах, но пока мои работы нельзя назвать коллекцией - это какие-то отдельно собранные вещи, и, я надеюсь, в будущем это станет коллекцией.

Беседовала Екатерина Кадушкина