Портал mos.ru получил премию Рунета

Портал мэра Москвы mos.ru стал лауреатом премии Рунета – общероссийской награды в области высоких технологий и интернета. Портал победил в номинации "Государство и общество".

Вместе с mos.ru за престижную премию боролись 28 участников, 10 из которых попали в шорт-лист. Среди финалистов "Бессмертный полк – Москва", официальный сайт Федеральной налоговой службы России, новый портал госуслуг, портал открытых данных России и другие.

Церемония вручения главной интернет-награды России прошла 22 ноября в концертном зале "Известия Hall".

Премию организует Российская ассоциация электронных коммуникаций. Участники борются в девяти номинациях, в том числе "Технологии и инновации", "Экономика, бизнес и инвестиции", "Государство и общество", "Культура, СМИ и массовые коммуникации", "Наука и образование" и "Развлечения, здоровье и отдых". Еще одна номинация премии – "Народное голосование", в которой победителей называют сами пользователи сети.

Премия присуждается в 13-й раз, с 2004 года. За это время лауреатами стали более 300 организаций. Сетевое издание m24.ru становилось лауреатом в 2013 и 2015 годах.

