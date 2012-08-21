Хакеры взломали сайт Хамовнического суда Москвы

Взломан официальный сайт Хамовнического суда. При попытке открыть ресурс на экране отображаются ненормативные лозунги. Ответственность за взлом на себя взяли американские хакеры "Anonymous"

Хакеры взломали официальный сайт Хамовнического суда Москвы, опубликовали на главной странице антиправительственные лозунги и разместили видеоклип на песню "Mrazish" эпатажного болгарского певца AZIS.

Кроме того, киберхулиганы переименовали раздела интернет-ресурса. Теперь дается следующая краткая характеристика деятельности суда: "Судейское сообщество: в свое время расстреляли бы"; "Судебная практика: хуже некуда"; "Судебное производство: ты одинок"; "Справочная информация: мы знаем о тебе все"; "Пресс-служба: что еще мы можем с*ть"; "Лгуны и обещалкины"; "Электронная приемная: мы все равно не поможем".

Напомним, в пятницу, 17 августа, именно Хамовнический суд вынес приговор участницам панк-группы Pussy Riot за хулиганство в храме Христа Спасителя. Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич признаны виновными в хулиганстве и приговорены к двум годам колонии общего режима.

В отношении остающихся на свободе вокалисток панк-группы, личности которых пока не установлены, возбуждено уголовное дело.

По последним данным, веб-сайт Хамовнического суда заработал уже через несколько часов после того, как был взломан. Ответственность за взлом интернет-ресурса взяли на себя хакеры из Anonymous.