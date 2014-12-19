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Технологии

19 декабря 2014, 19:27

Ученый, медиаэксперт и психолог: как перестать краснеть за "пьяные" фотографии

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

На днях команда Facebook анонсировала новый сервис. Компания планирует запустить программное обеспечение, которое сможет распознавать на снимках пьяных людей и блокировать фото. Фотографии останутся невидимыми для друзей пользователя до тех пор, пока он не отменит блокировку и не подтвердит публикацию.

О том, как технологии избавляют от чувства стыда и почему люди выкладывают фотографии с вечеринок в Сеть - читайте в материале M24.ru

Как это работает

Для реализации идеи Facebook использует алгоритмы распознавания образов и систему искусственного интеллекта, способную отличать трезвых, сообщает ресурс Geektimes.ru.

Что скрывается за словами "распознавание образов"? Чтобы охарактеризовать человека на фотографии, компьютер должен отнести его изображение к определенному классу. Для этого он выделяет существенные, заранее определенные признаки. В случае с пьяными людьми ими могут быть положение головы, тела, мимика и так далее.

Мнение эксперта

Для распознавания образов системе дается множество объектов. Относительно них необходимо провести классификацию. Множество представлено подмножествами, которые называются классами. Задается информация о классах, описание всего множества и описание информации об объекте, принадлежность которого к определенному классу неизвестна. Требуется по имеющейся информации о классах и описании объекта установить - к какому классу относится этот объект.

*по статье Ю.И Журавлева "Об алгебраическом подходе к решению задач распознавания и классификации"

Юрий Журавлев
доктор физико-математических наук, академик РАН


Чтобы система могла провести ряд таких непростых операций, она должна обладать искусственным интеллектом, способным отличать трезвых. Воспитать в машине такую проницательность - задача не из легких, ведь даже люди не всегда способны оценить степень опьянения собеседника.

Созданием подобной системы занимается исследователь из Нью-Йоркского университета Янн Лекун (Yann LeCun). Ученый руководит лабораторией искусственного интеллекта компании Facebook.

Одна из стадий работы над проектом по распознаванию лиц - создание большой базы фотографий, в которой люди помечают снимки трезвых и пьяных людей. Изучая эти отметки под руководством сотрудников лаборатории, система постепенно находит известные только ей признаки, по которым можно различать фото.

Результаты работы уже впечатляют: Facebook довольно уверенно распознает лица и идентифицирует людей на фотографиях. Знакомство с "трезвыми" изображениями человека тоже помогает системе. Компьютер начинает понимать, какие фотографии пользователь обычно допускает к публикации и не удаляет на следующее утро.

Фото:ТАСС/Андрей Михеев

Добровольцы и алкогольные сети

О вечеринках в соцсетях пишут сообщения, посты и твиты. Фотографии счастливых людей с бокалами прикалывают на доски и выкладывают на стены. В общем, тема алкогольных возлияний в кругу друзей необычайно популярна, и поэтому неудивительно, что Facebook собирается распознавать пьяных, а "ВКонтакте" располагает солидным набором тематических смайлов и стикеров.

Мнение эксперта

"Думаю, что новый сервис Facebook очень актуален. Дело не только в том, что человек сам может выложить "пьяное" фото, за которое потом будет стыдно. На Facebook, в отличие от "ВКонтакте", фотографии автоматически появляются в вашей ленте, если вас отметили друзья. Поэтому пользователь может предстать в невыгодном свете и против своей воли.
Евгений Козлов
медиаэксперт, основатель музея мобильных технологий


В ноябре 2014 года в США начала набирать популярность социальная сеть Swig - интернет-площадка для любителей выпить. Сеть предлагает целый ряд возможностей: в Swig можно фолловить барменов и сомелье, делиться фотографиями с вечеринок и искать информацию о всевозможных барах.

Мнение эксперта

Сеть Swig - это нишевая сеть. Она представляет собой очень удобную площадку для рекламодателей. Да и пользователям такие "камерные" сети кажутся более комфортными - в них легче найти друзей со схожими чувством юмора и взглядами. Но в России такие нишевые сети, думаю, были бы не очень востребованы.
Евгений Козлов
медиаэксперт, основатель музея мобильных технологий


Тем временем Facebook планирует начало внутреннего тестирования программы. Для этого понадобятся добровольцы, которые согласятся предоставлять свои фотографии.

Скорее всего, в центре внимания окажутся снимки, выложенные в определенные дни и часы. Например, в день рождения пользователя ближе к ночи.

Мнение эксперта

Facebook уже давно работает над программой. Сервис оценивает, насколько смазано фото, где находятся глаза, какие у человека на фотографии эмоции. Думаю, команда также сократит количество анализируемых фотографий до тех, которые созданы примерно с 19.00 до 03.00. Сейчас будет испытание на добровольцах, которые согласятся периодически напиваться, а потом выкладывать фото в сеть.
Евгений Козлов
медиаэксперт, основатель музея мобильных технологий

Почему мы любим фотографии с вечеринок

Фотографии в соцсетях работают как инструмент для самоутверждения. Все мы знаем об этом, но продолжаем делиться с окружающими снимками из отелей, спа-салонов и дорогих ресторанов. Это прекрасный способ продемонстрировать, что с деньгами все в порядке. Да и вообще, мы понимаем, где нужно отдыхать, а где - ужинать.

У фотографий с вечеринок другая - но отнюдь не менее важная - задача. Они должны рассказать друзьям из соцсетей о нашем жизнелюбии, открытости и умении развлекаться.

Мнение эксперта

Все люди любят рассказывать о необычных событиях в своей жизни. Алкогольные вечеринки, как правило, связаны с праздником, шумом, весельем. И почти все, кто туда ходит, активно рассказывают об этом рассказывают. В соцсетях просто возрастает "концентрация" этих рассказов.
Станислав Козловский
доцент психологического факультета МГУ


Фотографии из соцсетей бьют сразу по двум мишеням. Во-первых, демонстрируют близким и коллегам по работе, что мы можем веселиться и вести за собой толпу. А во-вторых, доказывают одноклассникам и бывшим соседям, что за годы можно превратиться из замкнутого и стеснительного "ботаника" в короля вечеринок.

Мнение эксперта

Люди склонны "увековечивать" себя в любом виде и форме: еще в древности человек начал рисовать себя на стенах пещеры, лепить из глины, позже - ваять из камня, а теперь - выкладывать фотографии в соцсетях… Нами движет желание сообщить миру о своем существовании, осознание конечности жизни и страх одиночества. Фотографии в соцсетях – одна из бессознательных попыток жить вечно. Фотографии, их просмотры и лайки дают нам чувство сопричастности кого-то с нашей жизнью: ты уже не один, кому-то есть до тебя дело…

Как у специалиста по работе с зависимым поведением, у меня неоднозначное отношение к идее такой программы. Если пользователь выкладывает свои фото в сеть, он имеет на это право. И имеет право на ошибку. Более того, алкоголику на ранних стадиях заболевания нужно столкнуться лицом к лицу с последствиями употребления, тогда больше шансов, что он осознает свою болезнь и решит выздоравливать. Выкладываешь позорящие тебя фотографии - столкнись с последствиями! И подумай: почему так произошло? Может, хватит пить?
С другой стороны, подобная программа может подстраховать тех пользователей, чьи "пьяные" фотографии выкладывают без их ведома и согласия. Уже были случаи, когда пострадали люди публичных профессий: учителя, психологи, врачи… Они обычные люди, и имеют право расслабиться на вечеринке.

Ирина Соловьева
психолог


Елена Тимофеева

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