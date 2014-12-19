Ученый, медиаэксперт и психолог: как перестать краснеть за "пьяные" фотографии

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

На днях команда Facebook анонсировала новый сервис. Компания планирует запустить программное обеспечение, которое сможет распознавать на снимках пьяных людей и блокировать фото. Фотографии останутся невидимыми для друзей пользователя до тех пор, пока он не отменит блокировку и не подтвердит публикацию.

О том, как технологии избавляют от чувства стыда и почему люди выкладывают фотографии с вечеринок в Сеть - читайте в материале M24.ru

Как это работает

Для реализации идеи Facebook использует алгоритмы распознавания образов и систему искусственного интеллекта, способную отличать трезвых, сообщает ресурс Geektimes.ru.

Что скрывается за словами "распознавание образов"? Чтобы охарактеризовать человека на фотографии, компьютер должен отнести его изображение к определенному классу. Для этого он выделяет существенные, заранее определенные признаки. В случае с пьяными людьми ими могут быть положение головы, тела, мимика и так далее.

Мнение эксперта Для распознавания образов системе дается множество объектов. Относительно них необходимо провести классификацию. Множество представлено подмножествами, которые называются классами. Задается информация о классах, описание всего множества и описание информации об объекте, принадлежность которого к определенному классу неизвестна. Требуется по имеющейся информации о классах и описании объекта установить - к какому классу относится этот объект. Для распознавания образов системе дается множество объектов. Относительно них необходимо провести классификацию. Множество представлено подмножествами, которые называются классами. Задается информация о классах, описание всего множества и описание информации об объекте, принадлежность которого к определенному классу неизвестна. Требуется по имеющейся информации о классах и описании объекта установить - к какому классу относится этот объект. *по статье Ю.И Журавлева "Об алгебраическом подходе к решению задач распознавания и классификации"

Юрий Журавлев доктор физико-математических наук, академик РАН



Чтобы система могла провести ряд таких непростых операций, она должна обладать искусственным интеллектом, способным отличать трезвых. Воспитать в машине такую проницательность - задача не из легких, ведь даже люди не всегда способны оценить степень опьянения собеседника.

Созданием подобной системы занимается исследователь из Нью-Йоркского университета Янн Лекун (Yann LeCun). Ученый руководит лабораторией искусственного интеллекта компании Facebook.

Одна из стадий работы над проектом по распознаванию лиц - создание большой базы фотографий, в которой люди помечают снимки трезвых и пьяных людей. Изучая эти отметки под руководством сотрудников лаборатории, система постепенно находит известные только ей признаки, по которым можно различать фото.

Результаты работы уже впечатляют: Facebook довольно уверенно распознает лица и идентифицирует людей на фотографиях. Знакомство с "трезвыми" изображениями человека тоже помогает системе. Компьютер начинает понимать, какие фотографии пользователь обычно допускает к публикации и не удаляет на следующее утро.

Фото:ТАСС/Андрей Михеев

Добровольцы и алкогольные сети

О вечеринках в соцсетях пишут сообщения, посты и твиты. Фотографии счастливых людей с бокалами прикалывают на доски и выкладывают на стены. В общем, тема алкогольных возлияний в кругу друзей необычайно популярна, и поэтому неудивительно, что Facebook собирается распознавать пьяных, а "ВКонтакте" располагает солидным набором тематических смайлов и стикеров.

Мнение эксперта "Думаю, что новый сервис Facebook очень актуален. Дело не только в том, что человек сам может выложить "пьяное" фото, за которое потом будет стыдно. На Facebook, в отличие от "ВКонтакте", фотографии автоматически появляются в вашей ленте, если вас отметили друзья. Поэтому пользователь может предстать в невыгодном свете и против своей воли.

Евгений Козлов медиаэксперт, основатель музея мобильных технологий "Думаю, что новый сервис Facebook очень актуален. Дело не только в том, что человек сам может выложить "пьяное" фото, за которое потом будет стыдно. На Facebook, в отличие от "ВКонтакте", фотографии автоматически появляются в вашей ленте, если вас отметили друзья. Поэтому пользователь может предстать в невыгодном свете и против своей воли.



В ноябре 2014 года в США начала набирать популярность социальная сеть Swig - интернет-площадка для любителей выпить. Сеть предлагает целый ряд возможностей: в Swig можно фолловить барменов и сомелье, делиться фотографиями с вечеринок и искать информацию о всевозможных барах.

Мнение эксперта Сеть Swig - это нишевая сеть. Она представляет собой очень удобную площадку для рекламодателей. Да и пользователям такие "камерные" сети кажутся более комфортными - в них легче найти друзей со схожими чувством юмора и взглядами. Но в России такие нишевые сети, думаю, были бы не очень востребованы.

Евгений Козлов медиаэксперт, основатель музея мобильных технологий Сеть Swig - это нишевая сеть. Она представляет собой очень удобную площадку для рекламодателей. Да и пользователям такие "камерные" сети кажутся более комфортными - в них легче найти друзей со схожими чувством юмора и взглядами. Но в России такие нишевые сети, думаю, были бы не очень востребованы.



Тем временем Facebook планирует начало внутреннего тестирования программы. Для этого понадобятся добровольцы, которые согласятся предоставлять свои фотографии.

Скорее всего, в центре внимания окажутся снимки, выложенные в определенные дни и часы. Например, в день рождения пользователя ближе к ночи.

Мнение эксперта Facebook уже давно работает над программой. Сервис оценивает, насколько смазано фото, где находятся глаза, какие у человека на фотографии эмоции. Думаю, команда также сократит количество анализируемых фотографий до тех, которые созданы примерно с 19.00 до 03.00. Сейчас будет испытание на добровольцах, которые согласятся периодически напиваться, а потом выкладывать фото в сеть.

Евгений Козлов медиаэксперт, основатель музея мобильных технологий Facebook уже давно работает над программой. Сервис оценивает, насколько смазано фото, где находятся глаза, какие у человека на фотографии эмоции. Думаю, команда также сократит количество анализируемых фотографий до тех, которые созданы примерно с 19.00 до 03.00. Сейчас будет испытание на добровольцах, которые согласятся периодически напиваться, а потом выкладывать фото в сеть.

Почему мы любим фотографии с вечеринок

Фотографии в соцсетях работают как инструмент для самоутверждения. Все мы знаем об этом, но продолжаем делиться с окружающими снимками из отелей, спа-салонов и дорогих ресторанов. Это прекрасный способ продемонстрировать, что с деньгами все в порядке. Да и вообще, мы понимаем, где нужно отдыхать, а где - ужинать.

У фотографий с вечеринок другая - но отнюдь не менее важная - задача. Они должны рассказать друзьям из соцсетей о нашем жизнелюбии, открытости и умении развлекаться.

Мнение эксперта Все люди любят рассказывать о необычных событиях в своей жизни. Алкогольные вечеринки, как правило, связаны с праздником, шумом, весельем. И почти все, кто туда ходит, активно рассказывают об этом рассказывают. В соцсетях просто возрастает "концентрация" этих рассказов.

Станислав Козловский доцент психологического факультета МГУ Все люди любят рассказывать о необычных событиях в своей жизни. Алкогольные вечеринки, как правило, связаны с праздником, шумом, весельем. И почти все, кто туда ходит, активно рассказывают об этом рассказывают. В соцсетях просто возрастает "концентрация" этих рассказов.



Фотографии из соцсетей бьют сразу по двум мишеням. Во-первых, демонстрируют близким и коллегам по работе, что мы можем веселиться и вести за собой толпу. А во-вторых, доказывают одноклассникам и бывшим соседям, что за годы можно превратиться из замкнутого и стеснительного "ботаника" в короля вечеринок.

Мнение эксперта Люди склонны "увековечивать" себя в любом виде и форме: еще в древности человек начал рисовать себя на стенах пещеры, лепить из глины, позже - ваять из камня, а теперь - выкладывать фотографии в соцсетях… Нами движет желание сообщить миру о своем существовании, осознание конечности жизни и страх одиночества. Фотографии в соцсетях – одна из бессознательных попыток жить вечно. Фотографии, их просмотры и лайки дают нам чувство сопричастности кого-то с нашей жизнью: ты уже не один, кому-то есть до тебя дело… Люди склонны "увековечивать" себя в любом виде и форме: еще в древности человек начал рисовать себя на стенах пещеры, лепить из глины, позже - ваять из камня, а теперь - выкладывать фотографии в соцсетях… Нами движет желание сообщить миру о своем существовании, осознание конечности жизни и страх одиночества. Фотографии в соцсетях – одна из бессознательных попыток жить вечно. Фотографии, их просмотры и лайки дают нам чувство сопричастности кого-то с нашей жизнью: ты уже не один, кому-то есть до тебя дело… Как у специалиста по работе с зависимым поведением, у меня неоднозначное отношение к идее такой программы. Если пользователь выкладывает свои фото в сеть, он имеет на это право. И имеет право на ошибку. Более того, алкоголику на ранних стадиях заболевания нужно столкнуться лицом к лицу с последствиями употребления, тогда больше шансов, что он осознает свою болезнь и решит выздоравливать. Выкладываешь позорящие тебя фотографии - столкнись с последствиями! И подумай: почему так произошло? Может, хватит пить?

С другой стороны, подобная программа может подстраховать тех пользователей, чьи "пьяные" фотографии выкладывают без их ведома и согласия. Уже были случаи, когда пострадали люди публичных профессий: учителя, психологи, врачи… Они обычные люди, и имеют право расслабиться на вечеринке.

Ирина Соловьева психолог



Елена Тимофеева