Сегодня в СМИ: пенсионный возраст и ликвидация ФСКН

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Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов - о досрочном ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал "Российской газеты", как прошел досрочный ЕГЭ по русскому языку и географии.

Тесты писали около 700 человек в 24 регионах России. Впервые бланки с заданиями печатались прямо в аудиториях и в тестах по русскому языку не было вопросов с выбором ответов.

Интернет в России больше не дешевеет

Интернет-доступ в России впервые за долгое время перестал дешеветь. Зато скорости новых подключений продолжают расти. Провайдеры отказываются от дешевых, низкоскоростных тарифов, пишет в понедельник газета "Ведомости".

Для абонентов, подключивших фиксированный интернет в IV квартале 2014 года, стоимость услуги в расчете на единицу скорости доступа (1 Мбит/с) составила 18 рублей - столько же, сколько годом ранее. Кварталом ранее снижение средней цены 1 Мбит/с за год составило 15%, во II квартале - 18%, а в I квартале - 31%.

ФСКН ликвидируют 1 марта

Ликвидация с 1 марта 2015 г. Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) предусмотрена поручением президента Владимира Путина, которое он дал после прошедшего 22 января совещания, сообщает газета "Ведомости".

Функции борьбы с преступлениями в области оборота наркотиков (в том числе и по их расследованию) предлагается передать от ФСКН Министерству внутренних дел, а некоторые дополнительные функции наркополиции (в частности, антинаркотическое просвещение и содействие реабилитации наркозависимых граждан) - Министерству здравоохранения.

Ассортимент электронной техники сократился на 15%

Из-за снижения покупательского спроса за последние два месяца модельный ряд продавцов электроники сократился на 15%, а с рынка был вынужден уйти целый ряд небольших интернет-магазинов, утверждает департамент информационных технологий Москвы, пишет "Коммерсантъ".

Перед Новым годом россияне закупились так, что компании просто не успели пополнить запасы, возражают ритейлеры. Новые партии товаров стали поступать в магазины только с середины января.

Частные клиники ищут способ подключиться к реформе ОМС

Частный медицинский бизнес готов работать в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), если пациент сможет официально доплачивать за медпомощь. Такие предложения Ассоциация частных клиник Москвы и ЦФО подготовила к ближайшему заседанию Госсовета по малому и среднему бизнесу.

По мнению авторов идеи, это увеличит конкуренцию и качество услуг в отрасли. Предложения идеологически близки позиции Минздрава, сообщает "Коммерсантъ".

Семейные захоронения зарегистрируют в интернете

Столичные власти меняют порядок создания семейных захоронений. Если раньше можно было заранее выкупить земельный участок для последующих захоронений родственников, то теперь возможно лишь зарезервировать в интернете за отдельную плату не более чем на десять дней, пишет "Коммерсантъ".

Новый механизм, утверждают в мэрии, позволит создать понятную информационную базу участков для семейных захоронений и сделает порядок распределения земли более открытым и прозрачным. Но в процессе смены схемы, жалуются участники рынка ритуальных услуг, эта его часть оказалась фактически парализована.

Лоукостер "Аэрофлота" начал взимать плату за ручную кладь пассажиров

Авиакомпания "Победа" стала взимать плату за тяжелую ручную кладь. Европейские перевозчики такой платы не берут, однако специальные тарифы у них дороже, утверждают эксперты РБК.

За одно место весом до 10 кг взимается плата 999 рублей при оплате через сайт, 1500 рублей на стойке в аэропорту и 2000 рублей при выходе на посадку. Бесплатно можно взять с собой только вещи, утвержденные Федеральными авиационными правилами: маленькую сумочку или портфель, зонтик, фотоаппарат, ноутбук, верхнюю одежду и некоторые другие.​

Московская область готовит налоговые льготы для бизнеса

Московская область обсуждает налоговые льготы для владельцев объектов рекреационного назначения. Недавно губернатор заявлял о намерении снизить ставку налога на землю для горнолыжных курортов, однако, как стало известно "Газете.Ru", сейчас в правительстве обсуждается смягчение налога на прибыль, но уже для всего рекреационного бизнеса.

Так, власти Московской области обсуждают снижение ставки налога на прибыль для владельцев горнолыжных курортов и других объектов рекреационного назначения на 4,5 процентного пункта.

Минфин предлагает "директивное" повышение пенсионного возраста

В пятницу на встрече Владимира Путина с представителями экономического блока вновь был поставлен вопрос о повышении пенсионного возраста. Позиция минфина остается неизменной все последние годы: повышение пенсионного возраста как одна из мер уменьшения расходов Пенсионного фонда вошла в написанную еще три года назад, когда о кризисе и не думали, Стратегию-2020, пишет "Российская газета".

В Минфине предлагают, как вариант, начиная уже с 2015 года каждый год отодвигать возраст выхода на пенсию на полгода, а в итоге "уравнять" в правах женщин и мужчин, установив единую планку в 63 года.