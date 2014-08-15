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Технологии

15 августа 2014, 17:14

Создатель всплывающей интернет-рекламы извинился за свое изобретение

интернет извинения всплывающая реклама

Фото: ИТАР-ТАСС

Один из создателей всплывающей рекламы в интернете Итан Цукерман попросил прощения за свое "вредное" изобретение. Такое заявление вышло в журнале The Atlantic.

Около двадцати лет назад Итан создал код для окна всплывающей рекламы, так раздражающей всех интернет-юзеров. "В результате мы дошли до того, что создали один из самых ужасных рекламных инструментов: всплывающую рекламу", — пишет Цукерман.

Он добавляет, что это был самый простой способ разместить рекламу на странице пользователя так, чтобы она не ассоциировалась напрямую с содержанием страницы.

"Я написал код, который запускал отдельное окно и показывал там рекламу. Я приношу свои извинения. Но у нас были лучшие намерения", — отмечает разработчик всплывающих окон. По его словам, он не подозревал, к чему приведет изобретение, но сейчас осознает, что идея оказалась провальной.

История вопроса

Всплывающая реклама, или поп-ап – один из самых популярных видов пассивного заработка в интернете, при котором владелец сайта устанавливает на свой ресурс специальный скрипт. Такие скрипты при открытии сайта выводят всплывающие окна с рекламой. Владелец ресурса будет получать доход за каждый клик посетителя по баннеру. Подобная реклама очень сильно раздражает пользователей, многие сразу покидают страничку, если видят на ней всплывающие окна.

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