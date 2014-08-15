Создатель всплывающей интернет-рекламы извинился за свое изобретение

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Один из создателей всплывающей рекламы в интернете Итан Цукерман попросил прощения за свое "вредное" изобретение. Такое заявление вышло в журнале The Atlantic.

Около двадцати лет назад Итан создал код для окна всплывающей рекламы, так раздражающей всех интернет-юзеров. "В результате мы дошли до того, что создали один из самых ужасных рекламных инструментов: всплывающую рекламу", — пишет Цукерман.

Он добавляет, что это был самый простой способ разместить рекламу на странице пользователя так, чтобы она не ассоциировалась напрямую с содержанием страницы.

"Я написал код, который запускал отдельное окно и показывал там рекламу. Я приношу свои извинения. Но у нас были лучшие намерения", — отмечает разработчик всплывающих окон. По его словам, он не подозревал, к чему приведет изобретение, но сейчас осознает, что идея оказалась провальной.