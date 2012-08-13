В Москве создадут единую медицинскую базу мигрантов

ИТАР-ТАСС

В следующем году может заработать единая база данных с информацией о состоянии здоровья мигрантов, которые работают в столице. На основании этих данных будет решаться вопрос, давать ли приезжему разрешение на работу или нет. Об этом сообщила "Известиям" заместитель начальника УФМС России по Москве Ольга Кириллова.

По ее мнению, такая инициатива властей позволит решить коррупционные проблемы: организации, торгующие справками, окажутся попросту невостребованными. Правда, данный интернет-ресурс не охватит нелегалов, ведь он рассчитан лишь на мигрантов, которые уже имеют разрешение на работу. В базу попадут те, кто придет на прием к врачу официально.

"Создать актуальную базу состояния здоровья мигрантов очень нужно и возможно. Речь сейчас не о туристах, а о тех иностранцах, которые находятся в Москве длительное время. Такое проживание предусматривает получение разрешительных документов. В первую очередь - разрешения на работу. Здесь наша служба должна работать с медицинскими справками. Нередко нам приносят поддельные справки. Необходимо, чтобы мы не ломали голову, а нажатием кнопки смогли узнать состояние здоровья человека", - пояснила Кириллова.

Если выяснится, что мигрант чем-то болен, ему предложат вылечиться у себя на родине, а потом снова вернуться в Россию. Не выдать разрешение на работу ФМС может в том случае, если у человека обнаружат серьезное заболевание: сифилис, туберкулез, СПИД и другие острые инфекционные заболевания.