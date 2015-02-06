В Москве пройдет шестой российский форум по управлению интернетом

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

7 апреля в столичном Лотте-отеле пройдет шестой российский форум по управлению интернетом RIGF-2015. Центральной темой мероприятия станет обсуждение многообразия форм, которые принимает государственная политика разных стран в сфере управления интернетом.

Участники форума обсудят сходство и различие подходов к проблеме управления интернетом, вопросы сетевого нейтралитета и взаимодействия государства и интернет-бизнеса, а также технические аспекты развития сети, опыт использования в доменном пространстве кириллицы и проблемы, которые с этим связаны.

К разговору на этим темы будут привлечены ведущие эксперты - представители отрасли, государства, науки и бизнеса.

Стоит отметить, что российский форум по управлению интернетом является реальной площадкой для общения и организации трехстороннего диалога между представителями государственной власти, бизнеса и гражданского общества.

Участие в форуме бесплатное, чтобы принять участие, необходимо заполнить регистрационную форму на сайте организатора мероприятия.

Форум проводится Координационным центром национального домена сети Интернет при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Технического центра Интернет, Лаборатории Касперского, ICANN и РАЭК.