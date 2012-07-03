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Технологии

03 июля 2012, 17:27

Москвичи стали чаще покупать товары через интернет

интернет торговля Высшая школа экономики

Продажа товаров через интернет в Москве во втором полугодии 2012 года существенно возросла. По данным исследования национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), объем товаров, купленных в Сети, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 9% до 13%.

Специалисты также отмечают устойчивый рост продаж товаров в кредит. Так, во втором квартале прошлого года в Москве в кредит было продано 13% всех товаров, а за аналогичный период 2012 года - уже около 20% товаров.

«Использование кредитной схемы позволяет торговым компаниям «нарастить» количество платежеспособного населения, потребители же, в свою очередь, имеют возможность приобрести необходимые им товары сразу, рассчитываясь за них постепенно и без особого давления на семейный бюджет. В несколько большей степени данный способ реализации товара был востребован покупателями Москвы», - отмечается в докладе.

Отметим, по России продажи через интернет сократились с 8% во втором квартале 2011 года до 7% во втором квартале текущего года. При этом в целом по стране продажи в кредит выросли с 11% до 12% соответственно.

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