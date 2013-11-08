Форма поиска по сайту

08 ноября 2013, 15:27

Технологии

Запущен интернет-проект об истории столичных домов

Фото: ИТАР-ТАСС

В Сети запущен проект, рассказывающий москвичам об истории столичной застройки. Он получил название "Дома Москвы. Эпохи строительства".

Любой желающий может зайти на сайт проекта и посмотреть, как менялся город в разные эпохи. Кликом можно выбрать время строительства: дореволюционную Россию, время Сталина, Хрущева, Брежнева или Лужкова.

В настоящее время к выбору доступны не все эпохи - так, например, пока проект не содержит данные о сталинской эпохе строительства. Разработчик сайта, компания "Меркатор", обещает, что ресурс будет обновляться по мере поступления данных.

Так, в скором будущем пользователи смогут выбрать эпохи "Лужков/Ельцин" и "Лужков/Путин", а чуть позже появится информация о современном строительстве.

