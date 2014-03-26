Выгодная покупка: как сэкономить на одежде зарубежных марок

Фото: ИТАР-ТАСС

Когда экономисты и эксперты (а так же их родители), чиновники и представители бизнеса со всех сторон говорят о непростых временах в экономике России, когда западные страны вводят санкции против нас, а курс доллара и евро ведет себя непредсказуемо, все больше и больше начинаешь задумываться об экономии. Экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков, всегда привыкший считать деньги, в преддверие покупки вещей на лето решил посмотреть, где и как можно сэкономить.

Я, наверное, никому не открою Америку, если скажу, что как минимум 50% товаров, которые мы привыкли покупать в московских розничных магазинах, за рубежом стоят гораздо дешевле. В первую очередь это касается одежды, обуви и некоторых видов электроники. Если обувь в США стоит 100 условных единиц, в российских интернет магазинах ее можно найти примерно за 160 у.е., а в рознице цена может начинаться от 200-250 долларов! Банальный пример: зимой ваш покорный слуга купил себе на сезон утепленные ботинки Timberland через интернет-магазин производителя. Вместе с доставкой (заняла около 2-х недель) они стоили мне примерно 5 с небольшим тысяч рублей. В российском фирменном магазине их цена на полне была 12 тысяч. Так что учимся экономить и покупать по-умному.

Первое: выберете вещь, которая вам интересна и нужна. Пункт номер два: посмотрите, где она сделана, в США, Европе или Китае. Третий пункт: если в вашем городе есть магазин этой фирмы, то без стеснения и зазрений совести идите и меряйте вещь, запоминайте свой размер. Если магазина нет, то идите в аналогичный, потому что американские, европейские и китайские размеры в целом универсальны, и шанс ошибиться минимален. Главное - помнить, что даже в Европе немецкие и итальянские лекала отличаются!

Теперь самое интересное: откройте сайты Amazon и eBay и найдите там необходимые вещи. К сожалению, курс доллара у них больше, чем официальный (к примеру, 25 марта он составляет 38 рублей 35 копеек). К тому же, в зависимости от товара доставка может стоить от 15 до 50 долларов, так что реальная экономия вместо 40-50% снижается до 15-20%. Да, и большой минус – не все товары доставляются в Россию. Так что, приходится изощряться.

Даже поверхностный поиск по интернету с запросами типа "доставка из США" или "фиктивный почтовый адрес в США" позволяет вам найти множество российских и американских компаний, которые предлагают свои услуги по пересылке товаров, приобретенных в интернет-магазинах Америки. Стоит это по-разному, начиная с фиксированной цены за пересылку, заканчивая покупкой аккаунта на полгода-год за 100-150 долларов. Купив этот аккаунт, вы получаете почтовый адрес в США, на который и заказываете свой товар, указывая собственное имя.

Фото: ИТАР-ТАСС

Доставка по США при покупке в том же Amazon в 90% случаев бесплатная, поэтому здесь вы неплохо экономите. Далее, когда ваша доставка приходит по указанному адресу, посредники принимают ваш заказ и пересылают его вам из США, но уже как физические лица другому физическому лицу, а стоимость подобной отправки американской почтой в несколько раз дешевле, чем пересылка со стороны коммерческой организации. К тому же, в случае необходимости будет проще "растоможить" товар, да и с налогами можно провернуть легкий фокус. К примеру, покупаем акустическую систему Bose (акустика для домашнего кинотеатра) за 1000 долларов. Указываем адрес наших "друзей"-посредников и шлем им e-mail, в котором просим их, при пересылке в Россию указать, что товар подержанный (если доверяете компании, то даже можно попросить вскрыть коробку), и его цена на превышает, скажем, 200 долларов. Может, это не совсем честно и красиво, зато экономно.

Вы можете также выбрать и другие скоростные варианты доставки, которые изначально были недоступны. К тому же, теперь вы можете спокойно покупать товары у производителей "напрямую" через их интернет-магазины, минуя тот же Amazon, или даже в тех магазинах, чей товар на Amazon не представлен. Так что возможностей для выбора становится все больше. Пример – легендарный нож Spyderco Military, который в любом магазине США стоит 100 долларов. В России его цена начинается с 8-9 тысяч рублей. Ни официальный интернет-магазин Spyderco, ни Amazon не доставляют товар подобной категории в Россию. Но если использовать услуги посредника и заплатить за пересылку примерно 5-10 долларов, то в течение месяца вы получите его на своей почте. Почти единственной проблемой лично для меня стала таможня, на которую пришлось поехать с распечатанным с официального сайта сертификатом на нож, где было указано что это туристический инструмент, а не холодное оружие. Но, поверьте, учитывая его минимальную в Москве цену 9 тысяч рублей, оно того стоило.



Если вы экономите "по полной", то ожидание доставки посылки может достигать месяца. Хотя, с другой стороны в Москве цена на джинсы Levi's может начинаться от 4-5 тысяч рублей (и это минимум, если еще найдете), в то время как купить их на официальном сайте в США и доставить через компанию-посредника стоит примерно 2500-3000 рублей максимум. Вот и подумайте насчет экономии.

Да и это не предел! Если речь идет об одежде, то, несмотря на значки брэндов на вещах, которые мы носим, большая часть из них пошита в Китае. А китайский рынок становится все более и более открытым для отечественного покупателя, предлагая почти демпинговые цены и дешевую доставку – сайт Alibaba вам в помощь, покупайте сколько душе угодно без наценок.

Впрочем, это работает не всегда. Вот еще один пример.

Пришла весна, солнце стало светить ярче, поэтому я решил выбрать себе темные очки и остановил выбор на популярных во всем мире Ray Ban - классической модели "авиатор". На официальном сайте в США их цена сегодня составляет 145 долларов, но в Россию они не доставляют. Смотрим Amazon: цена на товар не меняется, но в половине случаев доставка в Россию не работает. Всего несколько продавцов готовы отправить очки в Москву и за доставку просят минимум 15 долларов, так что общая цена возрастает до уровня 160-180 долларов. Компания-посредник в США, которая стоит мне 100 долларов в полгода готова переслать мне очки всего за пару долларов. Так что самый дешевый вариант – 150 долларов (если не считать подержанных, которые в избытке можно найти на сайте Ebay).

Теперь Россия. Розничные магазины можно не брать в расчет – там средняя цена на "авиаторы" составляет примерно 11 тысяч рублей. Вспоминаются 12 стульев – "ресторанная наценка-с"! Но если поискать по интернет-магазинам, мы узнаем, что до конца марта-апреля идут очень неплохие скидки, и найти подходящий вариант можно за 5 тысяч рублей, когда обычная цена очков в сети составляет примерно 8-9 тысяч рублей. Удивительно, но факт: сегодня купить конкретно этот товар в России стоит столько же (и даже дешевле), чем через зарубежные магазины. Однако, подчеркну, именно сегодня, в месяц распродаж.

Так что, если экономите, делайте это без спешки, изучив все возможные варианты, потому что к экономии нужно всегда подходить комплексным путем.

Константин Цыганков