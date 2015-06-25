Магазины Zara Home дарят скидки

Фото: facebook.com/ZaraHomeRussia

В сети магазинов товаров для дома Zara Home началась сезонная распродажа. Как сообщается на официальном сайте компании, скидки составят от 20 до 40 процентов стоимости. В акции участвует ассортимент весенне-летней коллекции.

Магазины Zara Home предлагают своим клиентам предметы интерьера и товары для дома. Здесь можно найти подушки и простыни, пледы, скатерти, посуду, принадлежности для ванных комнат, ковры и многое другое. На данный момент в Москве открыто 10 магазинов сети.