25 июня 2015, 17:07

Культура

Магазины Zara Home дарят скидки

Фото: facebook.com/ZaraHomeRussia

В сети магазинов товаров для дома Zara Home началась сезонная распродажа. Как сообщается на официальном сайте компании, скидки составят от 20 до 40 процентов стоимости. В акции участвует ассортимент весенне-летней коллекции.

Магазины Zara Home предлагают своим клиентам предметы интерьера и товары для дома. Здесь можно найти подушки и простыни, пледы, скатерти, посуду, принадлежности для ванных комнат, ковры и многое другое. На данный момент в Москве открыто 10 магазинов сети.

интерьеры вещи Zara Home товары для дома

