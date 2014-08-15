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15 августа 2014, 15:57

Приостановлена деятельность Института практического востоковедения

институты Рособрнадзор лицении

Фото: ИТАР-ТАСС

Рособрнадзор на основании постановления суда приостановил действие лицензии Института практического востоковедения (ИПВ) до 20 декабря 2014 года, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проверок, проведенных Рособрнадзором в институте в ноябре 2013 года, были выявлены грубые нарушения. В частности, ведение образовательной деятельности при отсутствии лицензии по реализуемым программам, отсутствие обязательной учебно-методической документации и доступа к электронно-библиотечной системе, а также выдача недействительных документов об образовании.

Решением суда все нарушения были подтверждены. Институт оштрафован, действие лицензии вуза приостановлено.

"В случае приостановления действия лицензии учредитель организации обязан обеспечить перевод обучающихся в другие образовательные организации на образовательные программы того же уровня с сохранением формы, курса, основы обучения", - отметили в Рособрнадзоре.

При этом ректор вуза Андрей Федорин считает, что решение Рособрнадзора ничем не обосновано.

"Получив постановление суда, в котором черным по белому написано, что на момент составления протокола об административном правонарушении недостатки, в нем указанные, устранены, что подтверждается представленными в дело приказами и документами и предписание выполнено, Рособрнадзор, тем не мене, принял ничем не обоснованное решение о приостановлении действия лицензии ИПВ на срок до 20.12.2014. При этом нам даже не предъявили обязательного в этом случае повторного предписания, поскольку, совершенно очевидно, что писать в этом повторном предписании будет нечего. Расчет начальства этой организации прост: пока мы будем оспаривать это решение в судебном порядке, пройдет много времени, а институт в сложившихся условиях не сможет дальше существовать", - приводятся слова ректора на официальном сайте института.

Он призвал студентов и преподавателей поддержать институт, не делать поспешных решений и "подождать решения суда, который мы, безусловно, выиграем".

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Институт практического востоковедения - негосударственный московский вуз. Он был основан в 1993 году по инициативе Ученого Совета Института стран Азии и Африки при МГУ имени М.В.Ломоносова. Одно из немногих учебных заведений, где преподаются восточные языки. Изучаются арабский, индонезийский, китайский, корейский, малайзийский (малайский), турецкий, хинди, японский языки.

Студенты по окончании института получают звание Бакалавр востоковедения, африканистики. В 2007 году институт открыл собственную магистратуру (аккредитована в 2009 году). На 1 сентября 2013 года в институте на всех курсах обучалось 214 студентов.

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