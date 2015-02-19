Они нас учат: преподаватель португальского, или Роман с профессией

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

M24.ru запускает серию материалов об иностранцах, которые знакомят москвичей со своей культурой. В этом выпуске – история Дулсиани Анжос из Бразилии, которая влюбилась в мужчину из России, переехала в Москву и начала давать уроки португальского.

Занятие в разговорном клубе у Дулсиани Анжос меньше всего напоминает строгий урок иностранного языка с диктантами и изучением сложной грамматики по учебнику без картинок. Ученики сидят за круглым столом, заваленным книгами на португальском, тетрадками и гаджетами.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Дулсиани общается с учениками на разные темы (хобби, профессии, путешествия), периодически поправляет их ошибки и записывает правила на доске. А еще шутливо требует от студентов поправлять ее собственные ошибки – которые она делает, беседуя с ними на русском. Дулсиани изучает его несколько лет, но говорит, что полностью овладеет русским еще нескоро: с трудом даются падежи, которых в португальском не существует.

Занятия проходят в Культурном центре Бразилии. Официальный язык солнечной страны – португальский, правда, обладающий местным диалектом. Бразильского языка не существует.

Сама Дулсиани родом из крупнейшего индустриального города Сан-Паулу на востоке страны. В Россию переехала недавно и признается, что жить здесь не хуже, чем в родной Бразилии.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Дулсиани Анжос: "В Москве я уже пять лет. Сначала просто хотела посетить Россию, узнать ее. Очень красивая страна. Я начала жить здесь после того, как вышла замуж. Мой муж – архитектор, мы познакомились на российской выставке.

Я из города Сан-Паулу, там живет вся моя семья. Сан-Паулу – индустриальный мегаполис. Когда я собралась переезжать, мама была не против и сказала: "Ты уже не ребенок. Раз ты так хочешь, можешь решить все сама". Папа удивился: "Там же холодно. У тебя что-то случилось? Все в порядке?" – "Нет, папа, любовь слепа и в Бразилии, и в России". Мы с мужем решили жить именно в России, потому что он здесь работает.

Обычно я езжу в Бразилию раз в год. Но, к сожалению, сейчас трудно часто навещать родных: все очень дорого. Последний раз я была дома два года назад. Уже пора посетить Бразилию, увидеться с родителями и родственниками.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

У меня в планах никогда не было преподавать португальский язык, и я начала этим серьезно заниматься только в России. Как я пришла к этой работе? Моя сестра – преподаватель в Бразилии, она учит английскому и португальскому иностранцев и безграмотных. Как-то я решила бесплатно помогать ей и поняла, что это хорошая работа. Я со школы любила португальский язык и литературу. И нашу бразильскую, и русскую тоже. Из русских писателей мне нравятся Пушкин, Достоевский и Толстой. У них все грустно, конечно, но интересно.

Сейчас я преподаю бразильский вариант португальского языка. От классического он отличается более шипящим произношением. Например, в Сан-Паулу мы мягче произносим некоторые звуки, а в Рио-де-Жанейро произношение больше напоминает португальское. Есть разница в значениях некоторых слов. Иногда одно и то же слово в Бразилии и Португалии означает разные вещи. Если я услышу классический португальский или в Португалии послушают бразильский, люди поймут друг друга.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Ученики приходят ко мне, чтобы говорить по-португальски в Бразилии. Там так же, как и в России, не все говорят по-английски: в основном, лишь молодые. Чтобы было проще, я всем советую научиться говорить по-португальски. Еще кто-то работает в Бразилии, у кого-то бойфренд бразилец, кто-то танцует национальные танцы.

Первую неделю в России я была напугана и напряжена, потому что слышала, что здесь люди очень строгие, серьезные, пьют водку и не улыбаются. Но это неправда. Конечно, русские улыбаются не так часто, как в Бразилии. У нас, скорее всего, настроение лучше из-за солнца и витаминов. Но, насколько я понимаю, у нас схожий менталитет. Мне очень нравятся русские.

Бразильские и русские девушки очень красивые. Вся Бразилия страдает: "О, русская девушка!" Когда я говорю, что у меня есть подруга из России, меня сразу просят: "Покажи, как она выглядит! Там все очень красивые – блондинки с голубыми глазами!" Русские и бразильские мужчины тоже очень красивы. Еще русские девушки очень любят танцевать, интересуются искусством.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Говорить по-русски я начала не сразу. Сначала скачала программу для обучения. Старалась заниматься сама, но это оказалось невозможно. Русский язык очень богатый, нужно время, чтобы его освоить. Я до сих пор учусь и думаю, что буду учиться еще и пять лет, и десять – бог знает сколько.

Плюс португальского языка в том, что у нас нет падежей, поэтому русским несложно учиться. Но бразильцу изучать русский язык трудно. "Кому? Моей маме", – все это сложно. Мы бы сказали "для моя мама" и все.

Самое тяжелое в России – зима. С трудом переносится зимняя депрессия, когда не хочется ничего делать, никого видеть, потому что холодно, трудно выйти на улицу. Одной куртки недостаточно, хотелось бы три или четыре. Но это не только со мной, так со всеми бывает.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Новый год в Москве очень холодный, но веселый праздник. У нас в Бразилии уже второго января все идут на работу, потому что двадцать пятого декабря уже было Рождество, праздники прошли. Когда мой муж был в Бразилии, он удивился: на Новый год открыли шампанское, обнялись, сказали "до завтра" – и нет больше праздника. А в России веселье продолжается несколько дней.

За то время, что я живу в Москве, у меня появились любимые места. У вас очень красивое метро. В Сан-Паулу оно более современное, простое. К тому же ваше метро удобнее: оно проходит через весь город, всегда рядом.

Мне очень нравятся ваши парки. Какой нравится больше всех, трудно сказать. Есть, например, парк Горького, очень известный, его все любят. Особенно в Москве я обожаю посещать выставки и музеи. Мне очень нравится Третьяковская галерея. Когда я была там в первый раз, не хотела уходить домой, там такие картины красивые".

Екатерина Кадушкина