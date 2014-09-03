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Спорт

03 сентября 2014, 10:50

Спортивные лиги и федерации выработают лимит на легионеров - Мутко

иностранцы легионеры Виталий Мутко

Фото: ИТАР-ТАСС

Лимит на легионеров выработают национальные лиги и федерации в своих видах спорта. Окончательное же решение примет министерство спорта, заявил глава ведомства Виталий Мутко.

"В этом вопросе (лимита на легионеров) у министерства спорта четкая позиция: ведущие роли в клубах должны играть собственные воспитанники. Причем в каждом игровом виде спорта будет свой лимит на легионеров с учетом их уровня и других факторов. Его выработают национальные лиги и федерации, а окончательное решение будет за Минспортом. Практика показывает, что лиги и федерации в силу разных причин договориться друг с другом не могут. Значит, должно вмешаться государство. Но рубить с плеча никто не собирается. Будем подходить к этому вопросу индивидуально, с учетом особенностей вида спорта", - приводит слова Мутко пресс-центр Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы".

Напомним, ранее появилась информация, что министерство спорта РФ подготовило законопроект, который позволит последовательно ужесточить лимит на легионеров во всех игровых видах спорта.

Так, с 1 января 2015 года может быть ограничена допустимая доля иностранцев, внесенных в заявку на сезон, в размере 95% от общей численности игроков, которые могут одновременно находиться на площадке. В итоге в футболе клуб мог бы располагать в общей заявке 10 футболистами-легионерами (95% - 10 из 11), в хоккее - пятью.

При этом законопроект предусматривает дальнейшее ужесточение лимита: 80% в 2016 году, 70% в 2017-м и 60% в 2018-м. Таким образом, к 2018 году в заявке футбольных клубов на сезон должно быть лишь шесть легионеров, а в хоккейных - только три.

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