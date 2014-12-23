C 1 февраля 2015 года пенсии в России могут увеличить на 9,8%

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Пенсии россиян с 1 февраля 2015 года могут проиндексировать примерно на 9,8%, сообщает МИА "Россия сегодня". Их размер составит около 13 тысяч рублей, сообщил в ходе итогового заседания правления Пенсионного фонда России (ПФР) глава фонда Антон Дроздов.

Дроздов напомнил, что по закону с 1 февраля пенсии индексируются на уровень инфляции за прошлый год. Добавим, что ПФР рассчитывал бюджет исходя из уровня инфляции 7,5 процентов. Однако реальная инфляция оказалась несколько выше.

"Если исходить из последних данных Минэкономразвития, то индексация предстоит не меньше чем 9,8 процентов, а, может быть, и больше. Она будет проведена по фактической инфляции и, соответственно, пенсия может достигнуть почти 13 тысяч рублей", - заявил Дроздов.

Глава ПФР отметил также, что вторую индексацию пенсий в 2015 году в соответствии с законодательством проведут с 1 апреля. Пенсии будут проиндексированы в соответствии с доходами Фонда, если их рост превысит инфляцию.

Кроме того, по словам Дроздова, с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. Эта индексация также будет выше предполагавшейся ранее и составит 12,3 процентов вместо 11,9 процентов.

Социальная пенсия Выплачивается пенсионерам, не имеющим права на трудовую пенсию. Это значит, что к моменту выхода на пенсию (женщины в 60 лет, мужчины - 65) они не накопили пяти лет стажа. Кроме того, социальную пенсию получают те, кто официально отказался от назначенной им трудовой пенсии. Выплачивается пенсионерам, не имеющим права на трудовую пенсию. Это значит, что к моменту выхода на пенсию (женщины в 60 лет, мужчины - 65) они не накопили пяти лет стажа. Кроме того, социальную пенсию получают те, кто официально отказался от назначенной им трудовой пенсии. Также право на социальную пенсию имеют инвалиды, имеющие ограничение способности к трудовой деятельности III, II и I степени, в том числе инвалиды с детства, не имеющие права на трудовую пенсию; дети-инвалиды; дети, потерявшие кормильца, если они не имеют права или отказались от получения трудовой пенсии по случаю потери кормильца.



Напомним, об индексации пенсий по фактическому уровню инфляции заявил на пресс-конференции 18 декабря Владимир Путин.

"Несмотря на текущие кризисные условия, наша экономика приспособится к реалиям, а цены на энергоносители вырастут. В социальной части пенсии мы проиндексируем, в будущем году они будут рассчитаны не по прогнозной, а по фактической инфляции", - подчеркнул президент России.

Что такое страховая и накопительная часть пенсии

В настоящее время одной из главных задач правительства является стабилизация курса рубля. Центробанк России принял ряд мер, призванный исправить ситуацию. Так, в ночь на 16 декабря ЦБ поднял ключевую ставку до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. В ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал это адекватной мерой.

Президент подчеркнул, что несмотря на сложившуюся кризисную ситуацию, государство продолжит исполнять свои обязательства перед всеми категориями населения. "Мы собираемся использовать меры, которые мы использовали и достаточно успешно в 2008 году. Нужно сосредоточить внимание на помощи тем людям, которые в этом нуждаются", - отметил Путин.