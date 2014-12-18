В будущем году пенсии проиндексируют по уровню инфляции

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В будущем году пенсии будут проиндексированы по фактическому уровню инфляции. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе пресс-конференции, которая прошла в столице, сообщает корреспондент M24.ru.

"Несмотря на текущие кризисные условия, наша экономика приспособится к реалиям, а цены на энергоносители вырастут. В социальной части пенсии мы проиндексируем, в будущем году они будут рассчитаны не по прогнозной, а по фактической инфляции", - заявил президент России.

Опасения пенсионеров были связаны с падением курса рубля, которое привело к увеличению цен на целые группы товаров: электронику, продовольствие, косметику.

В настоящее время одной из главных задач правительства является стабилизация курса рубля. Центробанк России принял ряд мер, призванный исправить ситуацию. Так, в ночь на 16 декабря ЦБ поднял ключевую ставку до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. Сегодня,18 декабря, в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал это адекватной мерой.

Накануне ЦБ опубликовал список мер, направленных на поддержание курса отечественной валюты. Это помогло рублю окрепнуть - за сутки он заметно укрепился по отношению к доллару и евро.

Президент подчеркнул, что несмотря на сложившуюся кризисную ситуацию, государство продолжит исполнять свои обязательства перед всеми категориями населения. "Мы собираемся использовать меры, которые мы использовали и достаточно успешно в 2008 году. Нужно сосредоточить внимание на помощи тем людям, которые в этом нуждаются", - отметил Путин.

Курс европейской валюты на пятницу снизился на 11,25 рубля - до 73,34 рубля. Доллар потерял 8 рублей 19 копеек, его курс составит 59,61 рубля.