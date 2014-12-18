Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

18 декабря 2014, 15:56

В будущем году пенсии проиндексируют по уровню инфляции

инфляция пенсии

Фото: ТАСС

В будущем году пенсии будут проиндексированы по фактическому уровню инфляции. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе пресс-конференции, которая прошла в столице, сообщает корреспондент M24.ru.

"Несмотря на текущие кризисные условия, наша экономика приспособится к реалиям, а цены на энергоносители вырастут. В социальной части пенсии мы проиндексируем, в будущем году они будут рассчитаны не по прогнозной, а по фактической инфляции", - заявил президент России.

Опасения пенсионеров были связаны с падением курса рубля, которое привело к увеличению цен на целые группы товаров: электронику, продовольствие, косметику.

Ссылки по теме

В настоящее время одной из главных задач правительства является стабилизация курса рубля. Центробанк России принял ряд мер, призванный исправить ситуацию. Так, в ночь на 16 декабря ЦБ поднял ключевую ставку до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. Сегодня,18 декабря, в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал это адекватной мерой.

Накануне ЦБ опубликовал список мер, направленных на поддержание курса отечественной валюты. Это помогло рублю окрепнуть - за сутки он заметно укрепился по отношению к доллару и евро.

Президент подчеркнул, что несмотря на сложившуюся кризисную ситуацию, государство продолжит исполнять свои обязательства перед всеми категориями населения. "Мы собираемся использовать меры, которые мы использовали и достаточно успешно в 2008 году. Нужно сосредоточить внимание на помощи тем людям, которые в этом нуждаются", - отметил Путин.

Курс европейской валюты на пятницу снизился на 11,25 рубля - до 73,34 рубля. Доллар потерял 8 рублей 19 копеек, его курс составит 59,61 рубля.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать