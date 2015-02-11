В Москве не будут устанавливать "потолок" цен на продукты

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Власти Москвы не будут устанавливать предельные цены на продукты, потому что регулирование торговой наценки или ограничение цены может привести к дефициту. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает корреспондент M24.ru.

"Эффективной эта мера на сегодняшний день признана быть не может", - добавил Немерюк.

По его словам, в январе этого года произошел рост цен на два вида продовольственных товаров более чем на 30 процентов, но было принято решение не вводить госрегулирование цен на эти продукты.

Глава департамента отметил, что столичные власти с сентября 2014 года плотно взаимодействуют с регионами по поводу поставок товаров и отслеживают цепочку от производителя до конечного потребителя, чтобы понять, где концентрируется спекулятивный интерес предпринимателей.

Ранее в СМИ появилась информация, что правительство России может ввести максимальные цены на ряд продуктов. Отмечалось, что ограничения коснуться тех регионов, в которых эти продукты за месяц подорожали более чем на 30 процентов.

Отметим, в январе инфляция в Москве составила 3,7 процента. При этом инфляция в России в январе составила 3,9 процента (в январе 2014 года она была 0,6 процента). Помимо этого, стоимость минимального набора продуктов питания в столице достигла 4 тысяч 307 рублей и за месяц выросла на 9,2 процента. В свою очередь, этот показатель в расчете на месяц в среднем по России в конце января составил три тысячи 592 рублей и за месяц вырос на 8,3 процента.

Ранее Центробанк сделал прогноз, согласно которому инфляция в России продолжит расти и достигнет пика во втором квартале 2015 года. По данным регулятора, в конце января годовой темп прироста потребительских цен составил 13,1 процента. Ожидается, что инфляция снизится до уровня меньше 10 процентов в январе 2016 года.