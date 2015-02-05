В январе инфляция в Москве составила 3,7 процента

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Инфляция в Москве в январе выросла с 2,8 до 3,7 процента. Кроме того, индекс потребительских цен за месяц составил 103,7 процента, сообщает Росстат. При этом инфляция в России в январе составила 3,9 процента (в январе 2014 года она была 0,6 процента).

Помимо этого, стоимость минимального набора продуктов питания в столице достигла 4 тысяч 307 рублей и за месяц выросла на 9,2 процента. В свою очередь, этот показатель в расчете на месяц в среднем по России в конце января составил три тысячи 592 рублей и за месяц вырос на 8,3 процента.

Ранее Центробанк сделал прогноз, согласно которому инфляция в России продолжит расти и достигнет пика во втором квартале 2015 года. По данным регулятора, в конце января годовой темп прироста потребительских цен составил 13,1 процента. Ожидается, что инфляция снизится до уровня меньше 10 процентов в январе 2016 года.

"Наблюдаемый всплеск инфляции вызван ускоренной подстройкой цен к произошедшему ослаблению рубля и носит ограниченный во времени характер. В дальнейшем инфляционное давление будет сдерживаться снижением экономической активности", - отмечают в пресс-службе ЦБ.

По итогам 2014 года инфляция составила 11,4 процента. При этом в декабре 2014 года темп прироста потребительских цен за месяц составил 2,6 процента на фоне значительного ослабления рубля, роста инфляционных ожиданий и повышенного потребительского спроса на непродовольственные товары.

Напомним, в 2013 году инфляция в России составила 6,5 процентов. Как сообщалось ранее, индекс потребительских цен на продукты питания в декабре прошлого года вырос на 14,6 процентов по сравнению с декабрем 2013 года. Кроме того, в декабре продукты стали дороже на 3,7%, чем в ноябре.

15 января Росстат обнародовал статистику роста цен на продукты. Ощутимые изменения наблюдались в праздники. Как оказалось, цены на плодоовощную продукцию в семь раз превысили уровень инфляции. Изменилась и стоимость импортных товаров. На некоторые группы рост составил до 45 процентов. Больше всех тогда прибавили сахар и алкоголь.