Солист Nine Inch Nails разработает музыкальное приложение для Apple

Трент Резнор. Фото: facebook.com/ninofficial

Трент Резнор, солист индастриал-группы Nine Inch Nails, разработает стриминговое музыкальное приложение для iPhone и iPad. Его, как планируется, встроят в новую версию iOS. Соответствующее обновление прошивки должно выйти в этом году.

Как The New York Times сообщили источники из Apple, бесплатно послушать музыку в новом приложении не удастся. За подписку на прослушивание музыки онлайн придется платить.

Этот факт наверняка с энтузиазмом воспримут главы музыкальных лейблов, которые давно в открытую жалуются на то, что слишком большое количество бесплатной музыки, доступной в интернете, отбивает у слушателей желание платить деньги за прослушивание треков.

Отметим, что Трент Резнор получил "Оскар" за саундтрек к фильму "Социальная сеть". Солист Nine Inch Nails является креативным директором производителя Beats Electronics, которого Apple приобрела в прошлом году за три миллиарда долларов. Добавим, раньше у Beats уже был свой стриминговый сервис.

Nine Inch Nails появились в 1988 году в Огайо. Резнор, как основной продюсер, певец, автор текстов и музыкант, является единственным постоянным участником группы.