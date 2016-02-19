Беременная женщина погибла под колесами поезда в Подмосковье

Фото: ТАСС/Вадим Жернов

Беременная женщина погибла под колесами пассажирского поезда в Пушкинском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, накануне вечером 35-летняя женщина, находившаяся на шестом месяце беременности, переходила железнодорожные пути вне специально отведенных для этого зон. В результате москвичка попала под поезд, следовавший в Воркуту, и погибла на месте от полученных травм.

Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Это уже второй смертельный инцидент на железной дороге за текущую неделю. 15 февраля электричка сбила насмерть молодого человека 1987 года рождения в районе платформы Ленинская Павелецкого направления.

Перед инцидентом, погибший шел по рельсам, машинист применял сигналы, произвел экстренное торможение для предотвращения столкновения, но избежать его не удалось.

В результате удара у поезда была повреждена тормозная система, что вызвало его задержку на два часа.