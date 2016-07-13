В центре столицы погиб рабочий при реконструкции тротуара

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В центре Москвы рабочий погиб от упавшего на него поддона при проведении реконструкции тротуара, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Новый Арбат. При проведении разгрузки тротуарной плитки возле ресторана "Прага" с автокрана сорвался поддон, нагруженный брусчаткой. Упавший груз придавил рабочего, которого пришлось экстренно госпитализировать, однако он скончался в больнице.

Погибшим оказался житель одной из стран ближнего зарубежья. По факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку.

Ранее m24.ru сообщало, что двое рабочих серьезно пострадали при проведении лакокрасочных работ. По предварительным данным, один из них скончался.

Инцидент произошел в июне на улице Барклая, в доме 6, строение 3. Двое рабочих красили подвал. Что именно случилось в ходе работ – предстоит установить правоохранителям.