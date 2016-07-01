Фото: 50.mchs.gov.ru

Локомотив и две цистерны сошли с рельсов в Подмосковье. Инцидент произошел около воинской части в Щелковском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

ЧП произошло в ходе маневровых работ. Розлива топлива удалось избежать, пострадавших нет.

Два дня назад в Подмосковье с рельсов сошел хвостовой вагон грузового поезда.

Сообщение о происшествии поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях от дежурного Московской железной дороги. Он сообщил, что на станции Поварово-3 (Солнечногорский район) во время маневрирования грузового состава произошел сход колесной пары хвостового вагона грузового состава.

Железнодорожное полотно не пострадало, контактные линии не повреждены. Задержки в движении поездов не было. Никто не пострадал.