Цветы из воздуха и отрубание голов - как стать фокусником

"Ляськи-масяськи, сим-салабим, ахалай-махалай!" – все знают эти волшебный слова, после которых Амаяк Акопян доставал из шляпы кролика, цветы и еще много чего. Многие помнят его образ волшебника Рахат Лукума в передаче "Спокойной ночи, малыши".

Однако мало кто знает, что в России есть целое сообщество магов, волшебников и фокусников, созданное еще в СССР. Они до сих пор придумают новые чудеса и обучают подрастающее поколение. В настоящее время Российская ассоциация иллюзионистов готовится к ежегодному XIV Международному конгрессу иллюзионистов, который пройдет с 23 по 25 марта.

M24.ru пообщался с организатором конгресса, президентом Российской ассоциации иллюзионистов Владимиром Рудневым. Он рассказал, как пройдет конгресс, как создавался Московский клуб фокусников и в каких обстоятельствах оказался иллюзионный жанр в России.

ВЛАДИМИР РУДНЕВ

Ведьмы и колдуны

"мы распиливаем, отрубаем головы, протыкаем ножами..."

"Фокусники, как и люди других профессий, могут быть злые. Это происходит, когда человек находится не на месте. Я счастливый человек, потому что я себя нашел - я "обманываю" людей, и зрителям это нравится! Есть номера, где используется образ вампиров, вурдалаков, но я против, если это не пародия. У нас в жизни и так много чернухи, и зритель приходит на концерт, чтобы отвлечься от проблем, а тут ему опять ужасы показывают. Не говоря о фокусах с расчленением: мы распиливаем, отрубаем голову, протыкаем ножами...

Есть такой американский фокусник Джеймс Кевин. Он, кстати, много фокусов придумал Дэвиду Копперфильду. Я однажды видел его номер за границей: помощник выкатывает стол из-за кулис, полулежа на нем, а Джеймс берет пилу и как бы случайно отрезает ему ноги. А потом оказалось, что ассистент на самом деле инвалид без ног. Ну нельзя такое показывать!

Был у меня один знакомый очень хороший фокусник, но злой. Я очень люблю незаметно слушать, что говорят зрители о выступлении. И вот я слышу, как один мальчик спросил: "Мам, а почему фокусник злой?" Я тогда посоветовал магу обратиться к хорошему режиссеру, чтобы тот помог ему убрать этот "злой ореол" из его номера. В итоге я от этого человека выслушал кучу грязи! Если фокусник "разговаривающий", он должен выступать без пошлятины. Например, Акопян-младший завязывает два платка, засовывает их под ремень брюк, выдергивает, и между платками появляются трусы. Ну это еще более-менее годится для капустника, для своих, но не для зрителя же!"

Магия мозга

"Мы работаем не с реакцией зрителя, а занимаемся внушением"

"Вообще - я даже этим немножко горжусь – я стал первым в Советском Союзе работать в жанре микромагии – делать маленькие фокусы в небольшом кругу зрителей с монетами, купюрами, картами и прочим. Сейчас этот жанр стал популярным, потому что сценических площадок очень мало. Если мы дадим пять больших концертов в год, то это уже хорошо...в год! В основном мы работаем в ресторанах, кафе, на корпоративах.

Мы работаем не с реакцией зрителя, используем не гипноз, но внушение. Например, я беру ключ в одну руку, а в другую - обыкновенную ручку. Мне надо отвлечь внимание от какого-то предмета. Я говорю: "Сейчас ключ исчезнет, смотрите внимательно! Раз, два, три. Как вы думаете, ключ исчез?" Естественно, зритель говорит, что нет. Он смотрит только на ключ, на саму ручку не смотрит - а она уже исчезла. Или, например, я снимаю часы и достаю кошельки из карманов. Чтобы все это сделать, я должен отвлечь зрителя на какое-то вторичное действие, чтобы он не думал ни о чем.

Раньше у нас были жанры: сценическая магия, микромагия, манипуляция, матемагия (с числами), комическая магия, когда нужно фокусами рассмешить зрителей, детская магия, женская магия. Сейчас появилась новая номинация - "Ментальная магия". Это магия ума, интеллектуальная магия или магия мозга. Раньше этот жанр назывался "психологические опыты". В нем работали Вольф Мессинг, Михаил Кунин, сейчас Юрий Горный.

Например, на сцене стоят пять стульев, и пяти зрителям дают пять конвертов с предсказаниями. Стулья пронумерованы (участники об этом не знают). Вы предлагаете выбрать самостоятельно стулья и сесть на них. Потом фокусник достает колоду карт, каждый выбирает по одной. Он предлагает людям написать, где бы они хотели отдохнуть. После чего фокусник говорит, чтобы участники вскрыли конверты, и выясняется, что каждый сидит на своем стуле, который загадал, а потом еще угадывается место желаемого отдыха. Вот такая ментальная магия."

Разоблачение

"Эмиль Кио и Амаяк Акопян не подпускали к себе молодежь"

"Когда я создавал Российскую ассоциацию иллюзионистов, я работал в Москонцерте и побывал во многих странах мира. Везде я старался встретиться с коллегами, чтобы открыть для себя новые трюки. Если на худсовете ты показывал новые работы, то получал надбавку к ставке. Однако главное для фокусника – это видеть реакцию людей. Нет зрителей - нет и фокусника. Я же не буду сидеть дома перед зеркалом и сам себе показывать фокусы! А вообще мне в жизни повезло - я поймал именно ту манеру, которая сейчас котируется. Это работа со зрителями, интерактив, когда ты вызываешь на сцену человека, а сам выходишь в зал. Зритель щупает реквизит, а чудо происходит.

Идея создания ассоциации пришла к нам потому, что такие мастера, как Эмиль Кио, Арутюн Акопян, Дик Читашвили не делились секретами и не обучали молодежь. А мы очень хотели стать хорошими фокусниками. Мы смотрели какой-нибудь фокус, а секрета не знали, и приходилось самим выдумывать его, чтобы сохранить эффект. Дело в том, что наш жанр закрыт, и если все будут знать секрет фокусов, наша профессия попросту исчезнет.

Посмотрите в интернете - там тысячи трюков разоблачают, причем делает это молодежь, начиная с пяти лет! Сейчас ребенок лет восьми, который очень плохо показывает два фокуса, может сказать: "Я обучаю этим фокусам, курс обучения стоит 15 тысяч рублей". Это кошмар! У молодых фокусников, которые приходят к нам, в голове и в сердце ничего нет - только отлаженная работа рук. Они берут трюк и один в один его копируют."

Конгресс фокусников

"Борщ - очень интересный фокусник. Может быть, еще есть Щи, не знаю, но Борщ точно есть!"

"Один из главных гостей – чемпион мира из Кореи Лукас, великолепный манипулятор. Сейчас в Южной Корее вообще очень хорошая школа фокусников. А все благодаря тому, что обучение молодых иллюзтонистов у них идет на государственном уровне. Помимо Кореи на конгрессе будут гости с Украины, Белоруссии, Прибалтики, Юго-Восточной Азии, - это ближнее зарубежье. Также будут артисты из Америки, Голландии, Франции и Израиля, возможно, и итальянцы приедут.

На этот раз для конгресса выбрали Культурный центр ЗИЛ. Там пройдет конкурс по сценической магии, а в конце будет гала-шоу фокусников. Из русских будет Борщ - очень интересный фокусник. Может быть, еще есть Щи, не знаю, но Борщ точно есть! Очень интересный фокусник, самобытный и яркий. Кривоногов Влад – это, возможно, единственный человек в мире, кто показывает фокусы ногами. Также будут работать Мирошниченко - они будут делать баланс на ноже всяких рюмок.

Будет Михаил Тюменцев, выпускник Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства, башковитый фокусник, хороший манипулятор. Он первый в Советском Союзе показывал фокус с 16 шарами между пальцами, - а ведь их обычно восемь. Он покажет номер с появлением и исчезновением кубков. Будет мнемотехника...это передача мыслей на расстоянии. Мне кажется, Анна и Виктор Дельворс сейчас самые лучшие представители этого жанра у нас в России. Она стоит на сцене, он - в зале, и какой бы предмет он не взял, хотя бы паспорт, говорит буквально одно-два слова, и Анна уже знает номер документа."

Перепись

"На открытии у нас ком в горле был от счастья, многие даже плакали"

"Первый съезд фокусников прошел 29 мая 1982 года в Доме культуры имени Чкалова, около Белорусского вокзала. Там присутствовало более 200. Мы написали анкету, в которой была строки "Знакомы ли Вы с фокусниками?" и "Если знакомы, скажите их адрес". Таким образом, у нас получилось переписать фокусников СССР. Когда мы получили уже более 300 анкет, решили открывать съезд.

Я приходил в райком партии, горком партии, в минкультуры и раздавал пригласительные билеты. В день открытия народ уже в шесть утра толпился у ДК, а открытие назначено было на девять. Зал был переполнен, и в самом начале целых 15 минут не заканчивались аплодисменты! Честно скажу, на открытии у нас ком в горле был от счастья, многие даже плакали.

Я читал доклад "Современное состояние иллюзионного искусства и перспектива нашего жанра", потом выступали мастера. В это время в директорской сидели два человека из КГБ. Они меня вызвали и спросили: "Какое право вы имели открывать съезд?" И начали меня "прессовать" - партийный билет на стол, стали чуть ли не выгонять из партии. Спросили: "Почему вы назвали это съездом?". Я говорю: "Ну вы знаете, люди съехались, от слова "съезд", так и назвали". Они не успокаиваются: "Почему в моем докладе не было ни одного высказывания Леонида Ильича Брежнева?!". Я говорю: "Да, это моя вина, но когда организуешь такое интересное мероприятие, забываешь обо всем". Через какое-то время в зале прошел слух, что Руднева арестовали, после чего человек 15-20 ввалились в директорскую и спасли меня."

