Психологи назвали причину покемономании

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Психологи считают, что одной из главных причин феноменальной популярности игры Pokemon Go стала обычная ностальгия, пишут "Дни.Ру". Покемоны были очень популярны в 1990-е годы, и теперь повзрослевшим игрокам нравится переживать давно забытые ощущения.

Помимо этого, приложение позволяет завести новые знакомства на улицах, в офисах, кафе и торговых центрах. Как считает психолог Евгений Идзиковский, популярность игры объясняется в первую очередь социальным фактором: люди общаются, соревнуются, обсуждают нюансы и объединяются в поиске новых персонажей.

Также люди получают возможность переключиться с повседневных дел и проблем на что-то захватывающее и позитивное. Еще один фактор – желание быть сопричастным чему-то грандиозному, носящему мировые масштабы, уверен руководитель НДЦ клинической психиатрии, председатель Московского общества психиатров Александр Хаминский. При этом возможность быть в тренде не требует особых усилий для игроков.

27 июля студент из Санкт-Петербурга Георгий Тимофеев первым в мире поймал всех покемонов в игре – 145 карманных монстриков. Пока его рекорд никто не сможет побить, потому что оставшиеся шесть покемонов в игру еще не добавлены. Молодому чемпиону даже не пришлось колесить по миру, а просто посчастливилось получить монстриков из яиц покемонов, так же как и Tauros, доступного лишь в Северной Америке.

Мобильная игра дополненной реальности Pokemon GO появилась 7 июля. Пока она доступна для скачивания в магазинах App Store и Google Play только в США, Австралии и Новой Зеландии.

Несмотря на ограничения, русскоязычные пользователи также могут скачать ее, изменив некоторые настройки в смартфонах. На днях представитель компании Nintendo в нашей стране сообщил, что в России игра выйдет в ближайшее время, но точных дат не назвал.

Сейчас количество пользователей Pokemon Go в городе превышает 180 тысяч человек. Ежедневно их число растет на 30–35 процентов.