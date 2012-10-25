В парке "Сокольники" пройдет фестиваль в честь Хэллоуина

Фото: park.sokolniki.com

В парке "Сокольники" 27 и 28 октября пройдет Фестиваль Осени, посвященный празднику Хэллоуин.

В программе фестиваля запланировано большое количество конкурсов, в том числе для гостей, пришедших в карнавальных костюмах. Специальный сюрприз от организаторов – лабиринт из сена, сообщается на сайте парка.

На территории парка будут сооружены шатры "Маркет Дети", в которых будут продавать детскую одежду и аксессуары, необычные игрушки и предметы интерьера. Также будет разбит шатер "Лаборатория красивых мам". В течение двух дней мамам и девочкам будут бесплатно плести косички и делать укладку, а также осенний и карнавальный макияж.

В шатре "Ферма" будут организованы кулинарные мастер-классы и продажа экологически чистых продуктов. Там же можно будет посмотреть на живых гусей и уток.

А для детей от 4 лет организован шатер "Фабрика привидений", где появятся мастерские по производству монстров и привидений. Участие детей в мастер-классах - бесплатное.