24 октября 2014, 20:58

Культура

Sid Meier's Civilization: Beyond Earth - выживет ли ваша империя вне Земли?

[html][/html]Мы решили изменить формат рубрики – теперь вместо описания нескольких видеоигр мы будем выбирать лучшую игру недели и стараться рассказать вам о ней ве самое вкусное. На этой неделе жребий пал на глобальную пошаговую стратегию Sid Meier's Civilization: Beyond Earth.

Большинство геймеров может подумать, что это очередная "Цивилизация", но это не совсем так. В новой части действие происходит не на Земле, что отсылает нас к Sid Meier's Alpha Centauri 1999 года.

Не пугайтесь – здесь вы также будете культурно и технологически развивать свою империю и расширять ее, сметая с карты одного противника за другим. Все как в предыдущей части "Civilization V". С той лишь разницей, что происходить все будет на "чужой" территории. Вы начинаете играть как раз с момента, когда люди должны вот-вот высадиться на новую планету, которая должна стать их новым домом.

Одно из основных отличий Beyond Earth в том, что раньше игрок выбирал одну из империй, каждая со своей историей и параметрами. Теперь же сам игрок будет выбирать, какая организация финансировала экспедицию, какой корабль доставил колонистов на планету и многое другое.

Скриншот из Sid Meier's Civilization: Beyond Earth

Еще одно новвведение – "паутинчатые" исследования, когда знания в одной области отрезают возможность получить способности других веток. Также вы не сможете обмениваться технологиями с другими цивилизациями, что наводит на мысль о неоднократном прохождении игры. Есть в игре и общие философии, от выбора которых будет зависеть весь прогресс цивилизации и выбор уникальных юнитов.

Если вы уделяете внимание деталям, вас заинтересует редактирование юнитов. Ну и для полного счастья у вас появится возможность запускать спутники и совершать орбитальную бомбардировку, прямо как в Civilization: Call To Power

  • Платформы: Microsoft Windows, Mac OS X, Linux.
  • Дата выхода: 24 октября
  • Игру можно приобрести в Steams от 1199 рублей.

Также стоит обратить внимание еще на две игры, вышедшие на этой неделе: Dreamfall Chapters Book One: Reborn и The Legend of Korra.

игры стратегии Sid Meiers Civilization: Beyond Earth

