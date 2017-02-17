"Монополия" заменит фишки в виде наперстка

Фото: DPA/Gero Breloer

Компания Hasbro подвела предварительные итоги голосования о судьбе классических восьми фишек для игры в "Монополию", сообщает CNN.

"Монополия" лишится наперстка, который был в игре, начиная с 1935 года. Представители компании Hasbro пошли на это по результатам голосования, которое проходило в январе на сайте VoteMonopoly.com.

Впервые за 82-летнюю историю "Монополии" компания-владелец прибегла к методам краудсорсинга, чтобы определить будущее игры.

Поклонникам игры необходимо было определить, должна ли Hasbro заменить традиционные фишки "Монополии" на более современные, такие как хэштег, эмодзи, компьютер и другие. Всего на выбор предлагалось 64 фишки: 56 новых и 8 классических. Итоговые результаты обнародуют 19 марта.

Старший вице-президент по маркетингу Hasbro Gaming Джонатан Берковиц допустил, что в будущем наперсток снова может вернуться в игру.