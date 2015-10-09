Форма поиска по сайту

09 октября 2015, 19:29

Культура

"Неделя игры и игрушки" пройдет в Москве

Фото: dvorec-pionerov.ru

31 октября во Дворце пионеров на Воробьевых горах начнет работу "Неделя игры и игрушки". Об этом сообщает пресс-служба департамента образования Москвы.

Все желающие смогут увидеть спектакли, посетить научно-познавательные мероприятия, а также познакомиться с новинками современной игровой индустрии.

Кроме того, будет работать ярмарка, на которой будут представлены оригинальные игрушки. Москвичи также примут участие в мастер-классах и конкурсах.

Дата: 31 октября – 7 ноября

Место: Дворец пионеров на Воробьевых горах

Необходима регистрация

игры игрушки

