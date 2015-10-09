"Неделя игры и игрушки" пройдет в Москве

Фото: dvorec-pionerov.ru
31 октября во Дворце пионеров на Воробьевых горах начнет работу "Неделя игры и игрушки". Об этом сообщает пресс-служба департамента образования Москвы.
Все желающие смогут увидеть спектакли, посетить научно-познавательные мероприятия, а также познакомиться с новинками современной игровой индустрии.
Кроме того, будет работать ярмарка, на которой будут представлены оригинальные игрушки. Москвичи также примут участие в мастер-классах и конкурсах.
Место: Дворец пионеров на Воробьевых горах
Необходима регистрация